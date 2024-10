Prince Kwabena Adu (21), tak zní celé jméno ghanského útočníka, kterého si v létě pořídila Plzeň. Nikdy nevyhraje tolik hlaviček jako Tomáš Chorý a asi nikdy nebude pomáhat v kombinaci jako Jan Kuchta, přednosti má jinde. V popisu práce má střílení branek, což mu zatím jde velmi dobře.

Kariéru začal Adu ve své domovině, když v Ghaně hájil barvy klubu Bechem United. Zaujal nejen v celé zemi, ale také na celém kontinentu, což pochopitelně rezonovalo i v Evropě. V roce 2020 ho portál The Guardian zařadil do společnosti šedesáti nejnadějnějších mladíků na světě, stejně jako kdysi Adama Karabce, Jamala Musialu, Floriana Wirtze nebo Benjamina Šeška.

V září 2022 byl na spadnutí jeho přestup do dánského Randers, transfer nicméně vyšel až v zimě, kdy přestoupil do běloruského Islochu. Tam vydržel jen do léta, okolí totiž upoutal svými čísly – v šestnácti duelech dal osm branek a na další čtyři nahrál.

O přestupu rozhodl vzájemný zápas

To se líbilo ukrajinskému Kryvbasu, kam přestoupil loni v létě a za který dal čtyři góly. Jeden z nich vstřelil letos v srpnu i do sítě Viktorie Plzeň a právě tehdy se začal psát společný osud.

"Královna má svého prince," vítali na západě Čech Adua na konci srpna, když za něj podle portálu Transfermarkt.com zaplatili 700 tisíc eur, tedy zhruba osmnáct milionů korun. Klub zároveň nezastíral, že jazýčkem na vahách, jestli přestup uskutečnit, nebo ne, byl právě dvojzápas s Kryvbasem, ve kterém se Ghaňan ukázal ve skvělém světle. "O hráči jsme věděli, navíc nás velmi zaujal i během vzájemných duelů," řekl třeba sportovní ředitel Daniel Kolář.

Byť by se dala čekat pozvolná aklimatizace, Adu byl rovnou hozen do vody a v Liberci odehrál velmi slušných 42 minut, gól mu sebral videorozhodčí. Zlom přišel na přelomu září a října, kdy dal gól Frankfurtu a Mladé Boleslavi, proti Pardubicím pak asistoval.

Ukázal, že kromě aktivity může být také produktivní. Korunu na to dal po reprezentační přestávce, kdy dvěma góly seknul Baník. A jelikož v Evropské lize na hřišti PAOK přidal další nahrávku, má vynikající bilanci čtyř branek a dvou asistencí v 606 odehraných minutách – na gólu má tedy podíl zhruba každých 100 minut, což na nováčka není vůbec zlé číslo. "Pracujeme s ním denně, každý týden se posouvá. Začíná vnímat naše požadavky," chválil ho po zápase v Ostravě trenér Miroslav Koubek.

Jeho produktivitu tedy podtrhují i čísla, což je to nejdůležitější. Zatím má v Chance Lize průměr půl gólu na zápas, což je čtvrtá nejlepší hodnota v lize. Hodně dobře je na tom i v očekávaných gólech (xG), kde má hodnotu přesně 0,5 na 90 minut. To značí nejen páté místo mezi ligovými hráči, ale také to, že jeho současné gólové tempo není anomálií. Jednoduše řečeno, dal tolik gólů, kolik dle metriky xG měl.

V plzeňských kancelářích tak po velmi solidním startu mladého útočníka musí panovat spokojenost, ale taktéž úleva. Výkony útočníků jsou totiž za očekáváním. Bez vstřelené branky jsou Jhon Mosquera a Jan Kopic, nešťastně se zranil i Christophe Kabongo a jedinou trefu má na kontě Matěj Vydra i letní posila Daniel Vašulín.

Sparta si tak na nadějného Ghaňana bude muset dát v neděli večer pozor. Nicméně s trochou nadsázky se dá říct, že jen v prvním poločase. Všechny tři ligové branky totiž Afričan vstřelil právě v prvních 45 minutách hry.

"Chtěl bych následovat kroky Sadia Maného," řekl Adu před čtyřmi lety novináři Saddicku Adamsovi na vyprahlé ghanské trávě. Pokud naváže na povedený vstup do plzeňského angažmá, možné je všechno.