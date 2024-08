Posily? Věřím, že až bude něco hotového, tak mi to Rosický řekne, mlžil trenér Friis

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis (48) odmítl po vítězném ligovém utkání v Jablonci (2:1) komentovat spekulace ohledně vytypovaných posil. S českým mistrem je v posledních hodinách spojován kosovský útočník Albion Rrahmani (23) z Rapidu Bukurešť a také peruánský obránce Marcos López (24) z Feyenoordu Rotterdam.

Podle rumunských médií je téměř jistý příchod Rrahmaniho, o něhož v letním přestupním termínu usilovala také Slavia. Dánský kouč se však nad spekulacemi jen pousmál. "Měl jsem hodně práce se zápasem v Jablonci, na něj jsem se soustředil. Věřím, že až bude něco hotového, Tomáš Rosický mi to řekne," odkázal Friis na tiskové konferenci po utkání na sportovního ředitele Sparty.

Trenér pak ještě dostal otázku na Lópeze z Feyenoordu, který trénuje Friisův sparťanský předchůdce Brian Priske. "Pardon, mám tu samou odpověď. Byl jsem zaneprázdněný zápasem v Jablonci."

Letenští se sedmi změnami v základní sestavě vedli na severu Čech o dva góly, ale v závěru výhru doslova vydřeli. "Čekal by nás tady těžký zápas, i kdybychom nehráli předkola. Jablonec hraje v této sezoně moc dobře, podobným systémem jako my. Daří se jim, mají jasně nastavené principy a vědí, co chtějí hrát. V určitých fázích druhého poločasu měli tlak, ale my sami jsme je podpořili tím, že jsme nevyužili naše šance. Vše mohlo být jinak," zhodnotil David Pavelka, který se v rámci rotace představil opět v obraně a s kapitánskou páskou.

Spartu dělí už jen poslední krok od Ligy mistrů. Po postupu přes FCSB rozehraje ve středu poslední 4. předkolo v Malmö. Proto má nárok odložit si duel 6. ligového kola se Slováckem. Další pohároví zástupci Slavia, Plzeň a Mladá Boleslav toho využili.

"Řešili jsme, jestli si utkání odložit. Máme však dobrý rytmus, točíme hráče, nebyla by to výhoda. Stejně bychom ho museli někdy v dohledné době odehrát. Pak se nám rozjedou reprezentanti zase pryč. Nejlepší pro nás podle mě je odehrát to v původním termínu," řekl Friis.