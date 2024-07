Dva zápasy Sparty, 21 hráčů. Friis na rozdíl od Trpišovského věří celému kádru, tvrdí Polom

Pouze brankář Peter Vindahl (26) a Jaroslav Zelený (31) odehráli ze sparťanského kádru oba úvodní zápasy na začátku nové sezony. Nový kouč Lars Friis rozložil minutáž mezi 21 hráčů. "Je za tím podle mě velmi chytré rozhodnutí i na základě dat," říká někdejší ligový stoper Roman Polom (32).

Už v prvním ligovém kole bylo téma, jak Sparta, Slavia či Plzeň přistoupily k zapojení hráčů, kteří po sezoně plnili reprezentační povinnosti. Zatímco Letenští zvolili rozložení porce minut do co nejvíce hráčů, zbylé dva kluby ládovaly do hry to nejlepší, co mají k dispozici.

Odlišná a odvážná sparťanská sestava naskočila i na půdě Shamrock Rovers, kde Pražané zahajovali 2. předkolo Ligy mistrů. Celkem tak Lars Friis rozložil minutáž ze dvou zápasů mezi 21 hráčů a nedostalo se pouze na Jakuba Peška s Janem Mejdrem, Vojtěcha Vorla a Angela Preciada.

Sestava Sparty z utkání s Pardubicemi. Livesport

"Je z toho znát, že Lars Friis nepodléhá emočním rozhodnutím, že se sezona láme už nyní," říká někdejší ligový obránce Polom. "Přemýšlí nad tím pragmaticky a řídí se i doporučením, které vychází z dat. Sparta má dnes velmi kvalitní analytický tým, ať už ten fitness či zdravotní. A je dobře, že trenéři jim důvěřují a dají na jejich slova. Navíc to ukazuje, že Friis má důvěru v celý svůj kádr, což v případě Slavie asi tolik není. Jindřich Trpišovský věří určitým hráčům a na ně chce sázet."

Ve sparťanské sestavě se již ve druhém soutěžním utkání objevily nové posily Imanol García či Mathias Ross. V poločase se pak do hry místo Martina Vitíka poprvé dostal Asger Sörenssen. I proto mohl v Praze zůstat kapitán Filip Panák.

Sestava Sparty z utkání s Shamrockem. Livesport

"Pro hráče, kteří patří do širšího kádru, je to nesmírně náročné, protože dostávají šanci v momentě, kdy se rozhoduje o tom, zda bude klub účinkovat v pohárech, což v případě Sparty tak trochu rozhoduje o tom, jestli bude sezona úspěšná, či nikoliv," tvrdí Polom.

Zdraví hráčů je však podle bývalého reprezentanta do 21 let zásadní. "Trenéři moc dobře ví, že je budou potřebovat i v pozdější fázi sezony a nesmí je utavit na začátku, aby jim pak odpadli. V této sezoně se navíc pohárovým účastníkům zkrátí zimní pauza, protože skupiny přesahují do ledna, takže tohle všechno se musí brát v potaz a kluci, kteří toho měli v minulém ročníku hodně, si opravdu musí odpočinout. Vždyť je to jedno z největších aktiv, které kluby mají, tak by o ně měly také dobře pečovat."

Zároveň je Sparta nečitelná pro svoje soupeře. Odhadnout sestavu, která v sobotu vyběhne na Stínadlech, je rébus nejen pro teplického trenéra Zdenka Frťalu. "Je to tak. Variabilita je tam obrovská, ale hlavně si myslím, že to je podpořené i kvalitou. Momentálně nehraje takovou roli to, kdo naskočí, čímž zároveň trenéři ve Spartě udržují ve střehu všechny hráče. Není to nastavené tak, že se oddělí těch 12 až 13 hráčů a zbytek ví, že si nekopne," dodal Polom.