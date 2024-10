Postřehy z derby pražských "S": Laciho lehkovážnost, nezastavitelný Diouf a divoký závěr

Prahu ovládla Slavia a vypracovala si v tabulce před Spartou už šestibodový polštář. O triumfu sešívaných rozhodla trefa Christose Zafeirise (21), který napřáhl z 25 metrů a překonal Petera Vindahla (26). Velký díl na tom však nesl sparťanský záložník Qazim Laci (28), který celou akci nastartoval lehkovážnou ztrátou balonu na polovině hřiště. Co dalšího nedělní šlágr nabídl?

Dvě ligové prohry Sparty v řadě

Nekvalitní výkony na domácí scéně se Spartě protáhly o další zápas. Tentokrát je to však pro družinu Larse Friise o to horší, že podruhé v řadě prohrála ligové utkání. To byla v případě Sparty poslední dva roky nevídaná věc. Naposledy rudí nedokázali zareagovat na prohru v květnu 2022 ještě za Pavla Vrby a následně dočasného trenéra Michala Horňáka. Tehdy Sparta padla v Plzni (0:3) a následně ztratila všechny body na Letné se Slováckem (1:2).

Laciho ztráta u vítězné branky

Co rozhodlo o druhé brance domácích? Školácká chyba jednoho z nejzkušenějších sparťanů Qazima Laciho, který si dovolil zahrát patou centrovaný míč za sebe. Poprvé z toho byla pouhá ztráta balonu, ale albánský záložník, který v létě dokonce nosil i kapitánskou pásku, lehkovážnost zopakoval. Tentokrát už toho ale slávisté využili a Christos Zafeiris pelášil k pokutovému území Sparty, kde z 25 metrů napřáhl a přidal druhou branku.

Dvě červené v závěru

Až do samotného závěru probíhalo derby bez větších emočních výlevů a sudí Ladislav Szikszay měl poměrně snadnou práci. Jenže v nastavení už hráčům na obou stranách cukaly nervy. Nejdřív dostal druhou žlutou Martin Vitík za údajné šlápnutí na brankáře Antonína Kinského. Z opakovaných záběrů tento prohřešek však nešel najít a VAR druhou žlutou nemůže odvolat.

Nutno podotknout, že první žlutou dostal Vitík za strčení do Tomáš Chorého. Podruhé emoce vzplály, když se do sebe pustila dvojice Albion Rrahmani a Oscar Dorley. Sparťan do slávisty strčil, ale domácí záložník oplácel úderem hlavou do hrudníku. Vše se událo za zády Szikszaye, takže o trestech rozhodl až přezkum u videa.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nezastavitelný Diouf

Že je El Hadji Malick Diouf v laufu? O tom před derby nikdo nepochyboval. Ale to, že svou fantastickou formu v 312. derby prodá už po 65 sekundách, čekal málokdo. Hned na přelomu první a druhé minuty si senegalský mladík u levé lajny vyměnil míč s Janem Bořilem, jednoduše se zbavil Laciho a na přední tyči našel nabíhajícího Mojmíra Chytila.

Reprezentační útočník poslal Slavii do vedení a Diouf rozšířil svou dechberoucí bilanci v úvodních 11 na pět gólů a dvě asistence. Naskočil přitom jen do devíti střetnutí. Na krajního beka skvělá čísla. Ve Slavii se proto nemluví o tom, jestli odejde, ale kdy a hlavně za kolik.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Provod plícemi Slavie

Trochu se na něj zapomíná, ale právě na jeho výkonech je současná Slavia do značné míry závislá. Nemá taková čísla jako další hráči ze sešívané ofenzivní vozby, jeho přínos je však i přesto neoddiskutovatelný. Lukáš Provod na hřišti oběhá kvanta kilometrů, vyhrává souboje na obranné i útočné polovině ale hlavně přes něj jde naprostá většina ofenzivních akcí družiny Jindřicha Trpišovského.

V přechodové fázi se o něj sešívaní mohou opřít. Prakticky nekazí přihrávky, má vysokou úspěšnost driblinků a v ofenzivní třetině hřiště vymýšlí neobvyklá řešení. Proti Spartě sice nebyl blízko gólu ani asistenci, jeho přítomnost na hřišti ale z domácích opět udělala fyzicky nadupanou mašinu. Sešívaný fotbalový organismus by bez svých plic fungovat prostě nedokázal.