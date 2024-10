Sigma triumf z Letné proti Bohemians nepotvrdila. Rozjetý Baník remizoval v Boleslavi

Olomouc v utkání 11. kola Chance Ligy vyzvala Bohemians, překvapivý venkovní triumf nad Spartou z minulého týdne však nepotvrdila. Sigma totiž od úvodu utkání hrála v deseti a bez vyloučeného Jana Klimenta na Klokany nestačila (1:3). Zatímco na Hané padly hned čtyři branky, v Mladé Boleslavi fanoušci neviděli gól ani jeden – Baník totiž hrál s domácími Středočechy 0:0.

Sigma Olomouc šla do utkání jako favorit, forma Bohemians totiž měla od ideálu daleko. Veškeré plány trenérů ale mohly jít do koše již v 10. minutě. Nejlepší střelec ligy Jan Kliment předvedl absolutní zkrat, kdy mimo hru udeřil loktem Jana Vondru do hrudi a po intervenci videorozhodčího byl útočník Sigmy vyloučen. Domácí ale nechtěli ustoupit ze svého ofenzivního stylu, a tak se kolem 20. minuty musel gólman Tomáš Frühwald vyznamenat proti střelám Filipa Zorvana a Matěje Mikulenky.

Klokani se po těchto okamžicích dostali více do hry a ve 37. minutě se jim podařilo využít přesilovku. Hlavičkový souboj ve vápně vyhrál Júsuf pro Matouška, jehož volej z hranice šestnáctky zaplul přesně k tyči. Přímo o tyčku se odrazil míč do brány ve 42. minutě, tentokrát se role prohodily – Jan Matoušek od rohového kopu centroval, Júsuf hlavou zakončoval.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sigma o poločase nesložila zbraně, naopak. Se zápasem se na startu druhého poločasu snažila něco udělat a po zhruba čtvrt hodině byla velmi blízko. Mikulenka z pravé strany nahrával do prostoru penalty Janu Fialovi, jeho ledabylé zakončení ale skončilo vysoko nad bránou. O šest minut později Mikulenka nachystal příležitost Yunusaovi Muritalovi, ani ten ale bránu netrefil. O gól se tedy musel postarat sám Mikulenka. V 69. minutě se objevil za obranou, kam dostal šikovný oblouček od spoluhráče a zakončil za Frühwaldova záda.

Byť se domácí aktivně hnali za srovnáním, nepodařilo se jim to. Jejich snažení utnul v 89. minutě Václav Drchal, který ideálně vyřešil protiútok a zvýšil na 3:1. Klokani si tak odvezli tři cenné body. V dalším kole vyzvou doma 20. října Mladou Boleslav, Sigma pojede o den dříve do Hradce Králové.

Oba celky do utkání vstupovaly v naprosto odlišném rozpoložení. Domácí Mladá Boleslav sice v minulém kole získala cenný bod v Plzni, přesto pouze protáhla sérii bez vítězství na čtyři soutěžní utkání. Při volbě sestavy vsadil trenér Středočechů Andreas Brännström opět na Vasila Kušeje, který na jaře 2023 rozhodl souboj s Baníkem. Hosté z Ostravy naopak před zápasem v posledních pěti zápasech ani jednou neprohráli, přičemž znovu nastupoval v základní sestavě Ewerton, který se prosadil ve dvou z posledních tří vzájemných zápasů.

Hostující Erik Prekop ve třetí minutě vyslal nebezpečou střelu a pořádně vyděsil fanoušky středočeského týmu na Lokotrans Areně. Naštěstí pro Bolku míč pouze orazítkoval přední tyč. O čtyři minuty později zahrozili i domácí, jenže Kušej nedokázal využít nadějného průniku a včas vystřelit. Mladoboleslavští poprvé slavili vstřelení branky ve 22. minutě, ale radost byla pouze předčasná, protože se skórující Lukáš Mašek ocitl v těsném ofsajdu. Domácí se do největší příležitosti dostali až v samotném závěru prvního poločasu, kdy Kušej připravit tutovku Tomášovi Ladrovi, který ve vápně mířil těsně vedle.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Začátek druhého dějství ovládal moravskoslezský tým a málem své snažení korunoval vstřeleným gólem. V 57. minutě si naběhl za obranu Ewerton a šel sám na branku soupeře, nicméně na gólmana domácích Matouše Trmala recept nenašel. V nebezpečné situaci se v 78. minutě ocitl i domácí Ladra, jehož tečovanou střelu zvládl Jakub Markovič konečky prstů vyrazit na roh. K další velké příležitosti se ani jeden z týmů už nedostal a utkání skončilo za bezbrankového stavu.

Baník přivítá v příštím kole na domácím stadionu Viktorii Plzeň, která se momentálně nachází na třetím místě Chance Ligy. Mladá Boleslav se vydá do Prahy na hřiště Bohemians.