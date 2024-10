Plzeň ve šlágru 13. kola fotbalové ligy potvrdila, že doma na Spartu umí. V nejvyšší soutěži ji porazili potřinácté z posledních 16 duelů a posunuli se před ní na druhé místo tabulky. Výhru 1:0 západočeskému celku vystřelil Prince Kwabena Adu (21), který potvrdil výbornou formu z posledních zápasů. Co dalšího ukázal zápas ve Štruncových sadech?

Princ čeká na korunovaci

Když Plzeň v posledních zápasech potřebuje pomoc v ofenzivě, ví na koho se obrátit. Prince Kwabena Adu vylepšil svou bilanci v posledních sedmi zápasech na pět branek a dvě asistence a opět potvrdil, jaký poklad v něm Viktoria v ukrajinském Kryvbasu našla.

Proti Spartě vstřelil veledůležitý první gól zápasu a výrazně se podepsal pod výhru. Po půlhodině šlágru dostal míč od Šulce a možná ho chtěl posunout na nabíhajícího Havla. Nakonec se to ukázalo jako vynikající první dotek. Ghanský útočník totiž na rozdíl od svého strážce Vitíka nepřestal hrát, míč doběhl a z ideální pozice poslal Viktorii do vedení 1:0.

Hořká Plzeň

Spartě se na západě Čech dlouhodobě hraje špatně. Pod Brianem Priskem sice ve Štruncových sadech po 11 letech vyhrála, bilance od začátku roku 2012 je však všeříkající. Po neděli Letenští na západě Čech odehráli 16 ligových duelů, ve kterých mají až nevídaně špatnou bilanci.

Na body dosáhli pouze ve třech případech. Zdálo se, že Priske sérii nezdarů prolomil, dva roky stará výhra ale podle všeho byla jen výjimka potvrzující pravidlo. Letenští od té doby v Plzni prohráli oba ligové duely, a aby toho nebylo málo, nevstřelili v nich ani gól.

Statistiky utkání. Livesport

Bez Haraslína = bez bodu

První poločas zápasu v Plzni? Jednoznačná záležitost. Na hřišti byl v podstatě jen jeden tým. Viktoria za 45 minut Spartu k ničemu nepustila a zaslouženě šla do kabin s těsným vedením 1:0. Domácí opanovali prakticky všechny měřené ofenzivní statistiky a svěřence Larse Friise nepustili k jedinému zakončení mezi tři tyče.

Plzeňská obrana v soubojích s Albionem Rrahmanim i Veljkem Birmančevičem kralovala a skvěle pracovala i po prostřídání letenské ofenzivní vozby. Sparta postupem času utahovala šrouby, z optického tlaku ale nic nevytěžila a opět zjistila, jak závislá je na kouzlech chybějícího Lukáše Haraslína.

Hodnocení hráčů Livesport

Spartě scházejí emoce

Letenští si došli pro poslední dva tituly z velké části díky tomu, že dokázali zvládat i zápasy, ve kterých se jim herně nedařilo. Když to nešlo týmově, vzaly to na sebe individuality. A když to nešlo jim, urvali to Priskeho svěřenci silou a emocemi. Lídři, kteří v minulých sezonách dokázali hru Sparty strhnout, však odešli i s úspěšným koučem a Spartě najednou jejich přínos chybí.

Pryč je kapitán Ladislav Krejčí, odešel i reprezentační forvard Jan Kuchta a v Plzni se Friis nemohl spolehnout ani na přínos současných ofenzivních hvězd. Haraslín s Angelem Preciadem duel sledovali z tribuny a Birmančevič potvrdil, že je momentálně pouze stínem hráče, který v minulém ročníku nasázel 16 ligových branek a 11 jich připravil.

Plzeň vládne druhým poločasům

Sparta se ve druhé půli herně zvedla, zatlačila Plzeň na její obrannou polovinu, poznala ale, že jestli Viktoria něco umí, tak hlídat těsný náskok. První střelu na branku Západočeši soupeři dovolili až v nastavení, kdy gólmana Martina Jedličku z úhlu vyzkoušel střídající Victor Olatunji. Nic víc si Sparta nevytvořila. Plzeň tak potvrdila svou skvostnou bilanci ve druhých poločasech. V aktuální ligové sezoně neprohrála ani jeden.