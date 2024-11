Povedlo se nám vyhrát, ale koledovali jsme si, ví Suchý. Doufá, že se Boleslav od triumfu odrazí

Obránce Marek Suchý (36) věří, že se fotbalisté Mladé Boleslavi mohou od výhry 1:0 na Dukle odrazit před náročnými zápasy, které je v nejbližších týdnech čekají. Kapitán Středočechů rozhodl svou hlavičkou duel 14. ligového kola, v němž jeho tým ukončil dvouměsíční čekání na vítězství v nejvyšší soutěži. Bývalý reprezentant na tiskové konferenci přiznal, že předchozích šest kol bez výhry se na týmu projevilo.

Pěti nerozhodnými výsledky po sobě se postarali o raritu soutěže a moc dobře věděli, že mají nejvyšší čas sérii ukončit. "Remízy nejsou prohry, ale dlouho jsme nevyhráli. Pak je důležité, že musí i nadále dobře pracovat hlava, abychom zůstali pozitivní. Věděli jsme, že dřív nebo později to musíme zlomit. Věřím, že nám to pomůže, že se od toho odrazíme," řekl Suchý.

Jeho tým v týdnu zvítězil v domácím poháru v Polici nad Metují 3:1, v lize však naposledy vyhrál první zářijový den v Teplicích. "Těžký zápas na Dukle pro nás přišel ve fázi, kdy už jsme po remízách hodně toužili vyhrát. Nevstoupili jsme do něj dobře a zvedli se až ve druhé půlce prvního poločasu. Po přestávce jsme chtěli co nejdříve dát gól, což se po standardce povedlo. Ale s výkonem spokojení nejsme, nevyužili jsme možnost chodit do brejků. Koledovali jsme si, měli bychom si závěr pohlídat víc," uznal Suchý.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Dlouhé čekání na vítězství se podle odchovance pražské Slavie projevilo tím, že koncovka duelu byla stále otevřená. "Přestože jsme vedli, neměli jsme ani pak zápas tak pod kontrolou. Chtěli jsme dlouhou sérii zlomit, ne hru tak otvírat. Ale vzhledem ke kvalitě, kterou vpředu máme, jsme toho měli využívat víc. Byl to nepříjemné nervy, ale jsem rád za tři body," řekl Suchý.

Mladoboleslavští v lize s Duklou počtvrté za sebou bodovali a ideálně se naladili na čtvrteční utkání Konferenční ligy na půdě portugalského týmu Guimaraes. V neděli pak po návratu domů přivítají obhájce titulu Spartu.

"Víme, jaký program nás s ohledem na účast v evropských pohárech čeká. Já osobně se na takové zápasy moc těším. Půjdou rychle za sebou, ale jsme na to připraveni. Chceme v lize do konce podzimu získat co nejvíc bodů, abychom měli do jara lepší pozici, než jsme měli teď," dodal Suchý poté, co se jeho tým posunul v neúplné ligové tabulce na sedmou příčku.

Tabulka Chance Ligy