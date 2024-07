Přetahovanou o Vydru vyhrála Boleslav. Sparta si ho může z hostování stáhnout zpět

Reprezentant do 21 let Patrik Vydra (21) odešel ze Sparty na roční hostování do Mladé Boleslavi. Dohoda neobsahuje opci na přestup, Letenští si nadějného obránce či defenzivního záložníka, o něhož stálo vícero ligových klubů, mohou v zimě stáhnout zpátky.

"Jsem rád, že si Patrik vybral Mladou Boleslav, protože se o něho strhla doslova bitva. Spolu s námi měly velký zájem také Hradec Králové a Jablonec," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel středočeského týmu Jakub Dovalil. "Očekáváme, že nám pomůže svojí nespornou kvalitou na pozici šestky s možnou alternací na stoperu. Je to mladý dynamický hráč, který se potřebuje rozvíjet. Věřím že se mu bude u nás líbit a jeho vítězná mentalita se v našem mužstvu výrazně projeví," dodal.

Vydra nasbíral za tři sezony za Spartu 16 ligových startů, v nichž vstřelil jeden gól. "Přicházím s představou, že dostanu větší prostor na hřišti než v současné Spartě. Věřím, že spolupráce se nám povede a pro všechny bude úspěšná," řekl berounský rodák.

Roli v jeho příchodu do Mladé Boleslavi hrál i její trenér David Holoubek, s nímž se zná z mládežnických reprezentačních výběrů. "S trenérem Holoubkem jsme si párkrát telefonovali a nakonec se shodli, že pro mě bude přesun ze Sparty do Boleslavi nejlepším řešením. V boleslavské kabině spoustu kluků znám. Od osobností, jakými jsou například Suchý a Matějovský, se snad hodně naučím," prohlásil Vydra.

Sportovní manažer Sparty Tomáš Sivok v něm vidí budoucího kapitána Letenských. Považuje ho za velkou osobnost a vítězný typ, který Pražané potřebují. "Věřím, že slova pana Sivoka potvrdím na hřišti v dresu Mladé Boleslavi, kterou považuji za dobrou štaci ke svému kariérnímu posunu. Fotbal se tady hraje kvalitní a očekávám, že společně předvedeme velké věci," řekl Vydra.