Sparta přivede další posily. Chceme mít každou pozici pokrytou dvěma až třemi hráči, řekl Friis

Zatímco Slavia i Plzeň jsou na přestupovém trhu akční a posilují kádr o nové hráče, mistrovská Sparta se zatím drží zkrátka. Zatím přivedla pouze jednoho – Ermala Krasniqiho (25). Podle trenéra Larse Friise (48) však další posily přijdou.

Dánský kouč, který převzal otěže po Brianu Priskemu, jenž odešel do Feyenoordu, má za sebou dva přípravné duely, dvě výhry a skóre 6:1. Sparta navíc nehraje v plné síle, protože hráči, kteří se zúčastnili Eura v Německu, mají volno.

Obránce Angelo Preciado navíc reprezentuje na Copa America. Týmu tak kromě Preciada schází například Veljko Birmančevič, Lukáš Haraslín, Martin Vitík, Qazim Laci. Pryč je také kapitán Ladislav Krejčí, jenž se stal hráčem Girony.

Trojice Václav Sejk, Adam Karabec s Michalem Ševčíkem zase zamířili na hostování do Zaglebie Lubin, Hamburku a Norimberku.

"Jedná se o tři hráče, kteří jsou velmi talentovaní a kvalitní. Všichni jsou nadějí směrem do budoucna. Bohužel nebylo možné jim momentálně poskytnout dostatek herního vytížení. Konkurence v týmu je příliš vysoká, takže jsme se rozhodli, že pro ně bude vhodné najít zahraniční angažmá. Všichni odchází do velkých klubů, tedy do prostředí, kde mohou růst pod velkým tlakem. Přesně to potřebují, aby mohli sbírat cenné minuty a rozvíjet se," uvedl Friis.

Další utkání Sparty. Livesport

Letenští do zápasů nastupují v kombinované sestavě s mladými hráči z druholigové rezervy a navrátilci z hostování. Kádr však Friis nevidí jako kompletní. Po utkání s Trnavu pronesl, že očekává další posily.

"Určitě potřebujeme posílit kádr o další hráče. Chceme mít každou pozici pokrytou dvěma až třemi hráči. Momentálně nedokážu říct, o které pozice půjde, ale určitě se to týká i defenzivy."

Řeší se navíc kdo zacelí díru po Krejčím. "Řekl bych, že na pozici levého stopera zatím podává dobré výkony Jaroslav Zelený, který by mohl být jednou z variant na tento post. V tento moment je ale těžké přesně říct, co a jak bude. Když se na stejnou otázku zeptáte v září, určitě budu vědět víc," dodal dánský trenér.