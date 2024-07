Do hry o Hancka se vložila další slavná značka. Zamíří bývalý sparťan nakonec do Manchesteru?

Ještě před pár dny se zdálo, že slovenský obránce Dávid Hancko zamíří do Atlética Madrid, nyní je však všechno jinak. Přesun někdejšího sparťana do španělské metropole měl být na spadnutí, teď se ale do řady zájemců zařadil další gigant – Manchester United.

O zájmu Atlética se píše už zhruba měsíc, informaci přinesla nizozemská i španělská média. "Hancko se blíží přestupu do Atlétika. Na stole je připraven kontrakt do roku 2029," napsal před týdnem na sociální síti X novinář Nicola Schira. Jednání se pomalu rozbíhala po Hanckově návratu z evropského šampionátu, v posledních dnech se ale situace opět zamotává. Do hry totiž vstoupil ještě věhlasnější klub.

"Vedení Manchesteru United zvažuje možnost koupi Dávida Hancka," píše The Athletic. Přesun na Old Trafford má ale háček. Feyenoord za šestadvacetiletého Slováka požaduje 30 milionů eur, což je údajně výrazně víc než je celek z Manchesteru ochotný zaplatit. "Hancko je příliš drahý na to, aby byl hráčem širšího kádru," stojí v textu renomovaného portálu.

Bývalý hráč pražské Sparty není jediným obráncem, o kterého se slavná značka z Divadla snů zajímá. Nové vedení klubu by rádo zlákalo Matthijse de Ligta z Bayernu Mnichov a neutuchá ani zájem o anglického stopera Jarrada Branthwaitea.

I u něj je však problém v přestupní částce. Everton si mladého Angličana cení na 70 milionů eur, poslední nabídka United však byla o 20 milionů nižší. Pokud se kluby nedomluví, existuje možnost, že si Erik ten Hag sáhne do nizozemské ligy právě pro Hancka.