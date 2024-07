První liga nabírá na prestiži. Sudí vítají změny po vzoru Eura i nové technické vymoženosti

Léto plné fotbalu sotva nechá české fanoušky vzpamatovat se z nedělního finále mistrovství Evropy, a v pátek jim již nadělí přídavek v podobě startu tuzemské nejvyšší soutěže. Ročník ve znamení nových začátků přinese mimo jiné i změny pro rozhodčí. K novinkám jako jsou kalibrovaná čára na přesnější měření ofsajdů, zřízení VAR centra či udělování žlutých karet za řeči po vzoru uplynulého šampionátu se vyjádřili kolegové s píšťalkou Karel Rouček (27) a Dalibor Černý (29).

Čeští fanoušci se mohou těšit na řadu změn, které by měly pomoci dalšímu vývoji vrcholového fotbalu u nás. Nárůst finančních prostředků pro kluby, příslib vyšší konkurenceschopnosti v lize skrz nové ambiciózní majitele, přímý postup šampiona do Ligy mistrů a v neposlední řadě i novinky pro rozhodčí. Právě Rouček a Černý, dvojice vychvalovaných prvologivých sudí, sdíleli své názory na kempu rozhodčích v Nymburku před startem Chance ligy.

Kalibrovaná čára

Doteď se v naší lize využívalo k posuzování ofsajdových situací cosi připomínající kalibrovanou čáru, jednalo se však o provizorní řešení, kdy se linie ručně chystaly za pochodu. Nová technologie financovaná televizním vysílatelem zaručí rychlejší proces, přehlednější a lehčí formu měření a hlavně vyšší míru přesnosti. Přímky budou rovnoběžné a perfektně vyměřené vzhledem ke hřišti.

Jedná se o obdobnou technologii té, kterou dosud využívala například Premier League. Společně s naším posunem ke kalibrované čáře však Angličané od nové sezony přejdou na poloautomatický systém, který byl k vidění na uplynulém Euru. Jedná se o jedinou technologii garantující správnost, u kalibrované čáry stále funguje jako proměnná i pozornost lidského oka, které má od toho jestřábího v tenise mnohdy daleko.

Kalibrovaná čára v Premier League. Profimedia

"Kalibrovaná čára je velký pomocník. Myslím, že v minulé sezoně se nejvíc sporných momentů točilo kolem ofsajdů. Věřím, že teď s novou technologií všechny sporné situace vymizí, posune to produkt fotbalu a jedině to vítáme," sdělil optimisticky Rouček, jenž si v pouhých 27 letech vysloužil důvěru komise rozhodčích k režírování debry pražských "S".

Centrála VAR

Další novinkou je centrála videorozhodčích, která bude na pražské Brumlovce, kde sídlí vítěz tendru na vysílací práva O2. Z tohoto specializovaného pracoviště budou sudí dohlížet na jednotlivé zápasy, doteď museli být i s technikou přítomni na stadionu. I k této snaze o zdokonalení fotbalu u nás nahlíželi sudí pozitivně.

"Centrála VAR je perfektní novinka, všichni to vítáme. Měli jsme už několik školení v průběhu přestávky, teď to budem dolaďovat, vyzkoušíme si vše v generálkách naostro a věřím, že nám to usnadní práci," řekl Rouček.

Jeho kolega Černý sdílel radost v trochu tlumenější formě. "Nevím, jestli se na to vyloženě těším, ale myslím, že to bude velká pomoc pro nás. Teď se s tím sžíváme, máme na to postupně semináře. Ve VAR centru si to půjdeme odzkoušet na přátelském utkání. Doufám, že to bude pomoc pro český fotbal i rozhodčí."

Komunikace se sudím po vzoru Eura

Shluku naštvaných hráčů kolem sudího by měl být konec. Kapitán týmu již teď měl výhradní právo komunikovat s rozhodčím, pokud se ovšem připojili i kolegové bez pásky, málokdy byli trestáni. Od příští sezony budou fotbalisté kartováni za vyjadřování nespokojenosti směrem k soudci s píšťalkou stejně jako na uplynulém Euru, což potvrdil i Černý.

"Mělo by se to přenést i do české ligy. Mně osobně se to líbí, zlepšuje to image fotbalu a zároveň zvyšuje plynulost hry." Názor sdílel i Rouček. "Myslím si, že je to perfektní věc. Není to nějaké nové pravidlo, spíš nový výklad a pomůcka. Co mám informace od komise z předsezonních školení, budeme se toho držet i tady," dodal.

Poslední změnou je povolení šestého střídání v případě podezření na otřes mozku nebo jiného zranění hlavy, což bylo také již k vidění například v Premier League. Touto formou chce mezinárodní pravidlová komise IFAB napomoci ochraně zdraví fotbalistů.