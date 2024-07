První zápasy nejsou nikdy jednoduché, chtěli jsme hlavně vyhrát, řekl střelec gólu Ryneš

Záložník Matěj Ryneš (23) uvedl, že udělá vše pro to, aby se probojoval do české fotbalové reprezentace. V úvodním ligovém kole pomohl gólem k obratu Sparty a vítězství proti Pardubicím 2:1. Na tiskové konferenci řekl, že zápas byl dobrou prověrkou na úterní první utkání druhého předkola Ligy mistrů na hřiště irského týmu Shamrock Rovers.

Třiadvacetiletý Ryneš má za sebou působení v mládežnických reprezentačních výběrech, na pozvánku do "áčka" národního týmu ale čeká. "Do reprezentace bych se chtěl podívat, každý o tom sní. Je to čest hrát za reprezentaci. Udělám všechno pro to, abych se tam dostal," řekl rodák z Horní Plané.

Sparta, která usiluje o třetí titul v řadě, porazila Pardubice po obratu. "První zápasy nejsou nikdy jednoduché, zvlášť po takové přípravě, která byla zvláštní. Byli jsme hodně namíchaní a bylo tam hodně mladých kluků. Chtěli jsme hlavně vyhrát a to se povedlo. To je nejdůležitější," prohlásil Ryneš.

Ve čtvrté minutě nastavení úvodního dějství vyrovnal z voleje, když si na zadní tyč naběhl na centr Kryštofa Daňka. Předtím neproměnil zblízka velkou šanci. "Takhle na tréninku to trefuju často. Bylo to ještě jednodušší než ta první situace, takže tohle pro mě bylo lepší," uvedl Ryneš.

V úterý rozehraje Sparta druhé předkolo Ligy mistrů v Dublinu proti úřadujícímu irskému mistrovi Shamrocku. "Bude to těžký soupeř, který bude hrát hodně agresivně, jako Pardubice. Byla to dobrá prověrka na ně," podotkl někdejší hráč Hradce Králové.