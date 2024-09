Rada se chystá na 450. ligový zápas v roli trenéra, chtěl by se dotáhnout na Vejvodu

Kouče pražské Dukly Petra Radu (66) čeká o víkendu jubilejní zápas. V nedělním duelu devátého kola v Olomouci odtrénuje podle oficiální ligové statistiky 450. utkání na lavičce v samostatné nejvyšší české soutěži. Trenér nováčka z Julisky uvedl, že počtem zápasů by se rád dotáhl na Jaroslava Vejvodu, který ho jako hráče na konci 70. let v Dukle uvedl na ligovou scénu.

Kouč Dukly je v samostatné české lize už teď rekordmanem před Petrem Uličným (413 zápasů) a Pavlem Tobiášem (406). Rada si zatím mezi trenéry těsně drží první místo také v kategorii získaných bodů (671) před Jindřichem Trpišovským (668) ze Slavie a Pavlem Vrbou (655), který je momentálně bez angažmá.

V celkovém pořadí i s československou ligou je Rada třetí za Jiřím Rubášem (536 zápasů) a Jaroslavem Vejvodou (456). "Je pro mě určitě příjemné vydržet tak dlouho s mou povahou, která pro někoho není přijatelná. Vždycky ale jednám upřímně. Musím poděkovat prezidentům a šéfům všech klubů, ve kterých jsem působil. Všude jsem se snažil jim to odvést a snad jsem nebyl tak špatný," uvedl šestašedesátiletý kouč.

Poslední vzájemné zápasy Sigmy a Dukly Livesport

Dlouholetý hráč Dukly se na Julisku vrátil jako trenér a po dvouletém snažení ji letos dovedl zpátky do první ligy. Bývalý kouč české reprezentace netají, že jeden milník ještě před sebou má.

"Bude mi zbývat šest zápasů na Jaroslava Vejvodu, mého prvního trenéra, který mě v Dukle uvedl do velkého fotbalu. Nechci se s ním rovnat, dokázal toho mnohem víc než já. Alespoň počtem zápasů bych se však na něj dotáhnout chtěl. Byla by to pro mě čest, stejně jako už jen to, že jsem v tomto přehledu ve spolčenosti dalších velkých trenérů jako Tomáše Pospíchala, Petra Uličného, Antona Malatinského a dalších," poukázal Rada.

Přestože mu někdy i nadávají, váží si také fanoušků. "Poděkovat musím i příznivcům všech klubů, v nichž jsem působil, že mě vzali. Třeba ve Spartě jsem působil jen krátce, ale co jsem prožil s jejími fanoušky, je nezapomenutelné. Teď si zase vážím příznivců v Dukle," ujistil pražský rodák.