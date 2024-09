S českými kluby není jednoduché vyjednávat, říká Zavřel. Pardubice se rozhodly pro zahraniční cestu

Michal Hlavatý, Antonín Kinský, Denis Halinský nebo Marek Icha. Všichni čtyři v minulé sezoně výrazně pomohli Pardubicím k záchraně v nejvyšší soutěži a kompletní kvarteto před sezonou východočeský celek opustilo. Přičtěte k nim trenéra Radoslava Kováče, několik dalších členů základní sestavy a zjistíte, v jak zapeklité situaci se ocitlo sportovní vedení pardubického klubu v čele s Vítem Zavřelem.

"Musím říct, že léto bylo opravdu složité. Odešla nám celá osa týmu a kvůli Euru byly všechny týmy při vyjednávání dost obezřetné. Vyčkávaly, než turnaj skončí a jednání se tak hodně posouvala," připustil Zavřel v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

I proto Pardubice vstupovaly do přípravy s nekompletním kádrem. Aby mohly začít s dostatečně kvalitní přípravou, přivedly na východ Čech několik hráčů na zkoušku. S přestupy ale otálely.

"V našem případě byl problém hlavně v tom, že jsme až do poloviny července nevěděli, jaká bude budoucnost hráčů, kteří tady hostovali. Když jsme zjistili, že tady nebudou pokračovat Halinský ani Icha, museli jsme reagovat. To se ale i přes to, že jsme se na to od jara připravovali, povedlo se zpožděním," řekl pardubický sportovní ředitel.

Je pravda, že po počátečním váhání jste v srpnu byli na trhu hodně aktivní.

"Chtěli bychom mít v budoucnu co nejméně hráčů na hostování, je pro nás proto důležité, abychom postupně rozšiřovali kádr. Jsme rádi, že jsme dokázali podepsat hned několik nových kmenových hráčů. Z Rakouska jsme přivedli Andrého Leipolda, koupili jsme Louise Lurvinka, Jasona Noslina nebo Dominiqua Simona. Jako volné hráče jsme podepsali Jana Kalabišku a Davida Šimka."

Projevilo se na týmu, že v prvních ligových zápasech nebyl kompletní?

"Asi ano. Je škoda, že se transfery nepodařilo dotáhnout dřív. Přivedli jsme ale čtyři zajímavé zahraniční hráče, na kterých je vidět, že se každý týden zlepšují a posouvají. Věřím proto, že naše výkony půjdou nahoru."

Už poslední dva zápasy před reprezentační pauzou ukázaly, že si mužstvo sedá. Jste spokojeni s tím, jak jste se prezentovali v derby s Hradcem a v duelu se Slavií?

"Postupně si to sedá. Těšilo nás, že na hřišti už byly vidět nějaké automatismy z tréninku. Hráči se každý den věnují taktickým věcem a naše výkony to posouvá dál. V těch dvou zápasech už bylo vidět, že hráči chápou, co po nich trenéři chtějí. To je pro nás důležité."

V létě jste se vydali zahraniční cestou. Je pro klub velikosti Pardubic jednodušší přivést hráče z ciziny, než třeba fotbalistu z druhé ligy?

"S českými kluby není jednoduché vyjednávat. Když někdo vyletí v druhé lize, nestojí milion nebo dva jako dřív, ale třeba dvojnásobek. Kolikrát klidně ještě víc. Pro nás je pak riskantní dávat tolik peněz za hráče, kteří nemají žádné zkušenosti s ligovým fotbalem. Je to vlastně loterie. My jsme proto radši přivedli hráče ze zahraničí, kteří mají zkušenosti s fotbalem na nejvyšší úrovni. Někteří dokonce hráli evropské poháry a ve dvaadvaceti, nebo třiadvaceti letech už mají něco za sebou. Vzhledem ke všem odchodům jsme potřebovali, aby kluci byli okamžitými posilami. Neměli jsme prostor k tomu, abychom se zmýlili."

Cítíte, že hráči ze zahraničí aktuálně berou českou ligu jako kvalitní soutěž, ze které se mohou odrazit dál?

"Určitě. I menším klubům hodně pomohly úspěchy českých zástupců v Evropě. Hráči cítí, že se tady mohou ukázat a posunout se na západ. Je odsud blízko do Německa, navíc se hraje hodně zápasů v Praze, kam jezdí spousta skautů. I když hrajete v Pardubicích, jste neustále na očích, což se potvrdilo třeba přestupem Dominika Janoška do Nizozemska."

Proč se tedy menším klubům nedaří získávat české fotbalisty, kteří zkušenosti s ligou mají, ale ve svých týmech tolik nehrají. Vždyť i oni by měli mít zájem být na očích, ne?

"S nimi jsou v našem případě dva problémy. První je, že jsme dvakrát za sebou hráli o záchranu. Ten druhý pak je v tom, že když hráči ve středních letech nemají kvalitu na to, aby se udrželi v TOP českých klubech, tak chtějí odejít do zahraničí. Řekl bych, že se tady bavíme třeba o 90 procentech kluků. Pokud nejde o nadstandardní fotbalisty, tak je pro většinu Čechů hodně zajímavé Polsko, kde si mohou přijít na skvělé peníze."

Tabulka k 10. září. Livesport

Z nejvyšší soutěže jste si alespoň několik zajímavých hráčů vypůjčili. Na poslední chvíli jste z Plzně přivedli Jamese Bella. Byla v posledních týdnech ve hře ještě nějaká další jména?

"Chtěli jsme koupit Davida Látala z Chrudimi a jednoho hráče z Albánie. Ani jednou jsme se ale nedohodli na úrovni klubů. Dál ale zůstáváme v kontaktu a doufáme, že se nám do zimy povede dojít k domluvě. Jednali jsme také s Tomášem Přikrylem, který je aktuálně bez angažmá, ale jeho příchod pro nás nebyl prioritou."

Velmi důležité naopak bylo vyřešit zapeklitou situaci okolo Laurenta Kissiedoua, který řeší problémy s vízy…

"Musím přiznat, že jeho nečekaná absence je pro nás velkou komplikací. Počítali jsme s tím, že nejspíš odejde Michal Hlavatý, ale vůbec nás nenapadlo, že se budeme muset obejít i bez Laurenta. Ten měl podle agenta platné vízum do listopadu, kvůli tomu, že odjel do zahraničí na dovolenou se ale změnily podmínky a vízum mu vypršelo. V červenci jsme vše začali řešit, ale vzhledem ke všem čekacím lhůtám nebylo možné to stihnout ještě před sezonou. Když jsme zjistili, že by se Laurent mohl vrátit nejdřív koncem října, vyhodnotili jsme si, že ho pustíme do Ameriky na hostování, aby měl alespoň nějaké herní vytížení."