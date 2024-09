Řezníček mohl jít do Řecka, ale vybral si Duklu. Radův přístup mi vyhovuje, říká

Ve 36 letech rozrazil bránu a vrátil se do první ligy, ze Zbrojovky Brno přestoupil Jakub Řezníček (36) do pražské Dukly. V jejím dresu stihl zatím dva zápasy, prvního gólu se ale ještě nedočkal. Je si jistý, že brzy přijde. I že na konci sezony by jich mohl mít daleko víc. “Nějakou kvalitu v sobě pořád mám. Když bude všechno šlapat, tak to snad půjde,“ usmál se zkušený útočník v rozhovoru pro Livesport Zprávy, kde promluvil i o námluvách s Dynamem či kluby ze zahraničí.

Na Julisce jste už čtyři týdny. Jak se vám tam zatím líbí?

"Líbí se mi tam fakt moc. Když se Dukla ozvala, hned jsem si přál, aby tenhle přestup vyšel. Doma proti Českým Budějovicím jsem poprvé hrál celý zápas a vyhráli jsme 3:0, takže asi všechno dobrý. Celkově jsem spokojený. Doufám, že i Dukla se mnou."

Hlavně jste se vrátil do vyšších pater. Jaké to je hrát zase první českou ligu?

"Oproti druhé je to obrovský rozdíl. Co si budeme povídat, takřka všechno je na jiné úrovni, sledovanost či stadiony asi úplně nejvíc. Chtěl jsem to zase zažít. Bojovat mezi elitou."

Jak velká motivace je pro vás dostat se Klubu ligových kanonýrů, od kterého vás dělí jen dva góly?

"Motivace je to hodně velká. Nebudu říkat, že ne. Určitě to ale není tak, že dvakrát skóruju a pak na to budu kašlat, začnu něco vypouštět. To bych nikdy neudělal. Chci Dukle splatit, že si mě vybrala, že mi dala šanci. Beru to tak, že když se jí bude dařit, mohlo by se dařit i mně, pak bych ty dva góly mohl brzy vstřelit. Samozřejmě ale doufám, že jich bude víc. Nějakou kvalitu v sobě pořád mám. Když bude všechno šlapat, tak to snad půjde."

Zatím to šlape jak?

"Nemůžu si na nic stěžovat. Dukla je rodinný klub a já se v něm cítím velmi dobře, všichni se tu ke mně chovají výborně. Přijali mě, jako bych tu hrál už dlouho. Celkově tady probíhá všechno v klidu a bez stresu, alespoň takový je můj pocit. Velkou roli v tom samozřejmě hraje i to, že se na startu sezony povedlo udělat nějaké body. Kdybychom byli dole jako třeba České Budějovice, atmosféra by možná rychle zhoustla, naštěstí k tomu ale není žádný důvod."

První zápas za Duklu odehrál Řezníček v Hradci Králové. @chanceliga

Trenér Rada přitom platí za bouřliváka. Jaký dojem na vás stihl udělat?

"Trenér je takový, jaký je. My všichni ho už dobře známe. (s úsměvem) Sice hodně řve, ale myslí to fakt dobře, rozhodně nás tím nechce nijak rozhodit. Přesně naopak, snaží se nám ve všem pomoct. Naučit nás hrát tak, abychom na hřišti nic nevypustili. Musím říct, že mě osobně tenhle přístup vyhovuje."

Zvyšuje tedy hlas i na vás?

"No jasně, vůbec mi to ale nevadí. Trenéra znám už totiž vážně dlouho. Vím, jakým způsobem funguje, že nerozlišuje hráče na staré a mladé, ale ke všem přistupuje naprosto stejně. Nedělá mezi nikým rozdíl a v tomhle módu jede celou kariéru. Znovu říkám, zrovna mně to vyhovuje. Trenéru Radovi chci v první řadě poděkovat, že si mě sem vzal, jsem mu za to vděčný. Stejně jako za jeho přístup k týmu."

Jakými slovy vás vlastně na Julisce přivítal?

"Samozřejmě chce, abych zvýšil ofenzivní konkurenci v mužstvu. Abych Dukle pomohl se udržet v lize. Jelikož už mám svůj věk, dopředu mě upozornil, že ne vždycky pro mě bude na hřišti místo, což plně respektuju. V některých zápasech budu hrát od začátku, v některých naskočím až v průběhu nebo vůbec, tohle ale nezáleží na mně. Já jsem rád, že v Dukle můžu být, že mi dala možnost hrát zase ligu. Chtěl bych z toho vytěžit co nejvíc. I kdybych ale zůstával jen na lavici, problémy dělat žádné nebudu."

Od vašeho příchodu se Dukle celkem daří, získala čtyři body z devíti. To je příjemné, nebo ne?

"Určitě ano, celkově vstoupila Dukla do sezony poměrně dobře. Věřím, že to bude takhle pokračovat a že k tomu brzy přispěji i góly. Když je budu dávat, všichni budou spokojení, mančaft by pak mohl stoupat nahoru. O to mi jde nejvíc. Doufám, že budeme sbírat body a vyhneme se starostem se záchranou, že mě čeká klidná sezona. Že v kabině zůstane pohoda, která je v ní teď. Zatím jsme na dobré cestě."

Než jste podepsal Dukle, mluvilo se i o Českých Budějovicích. Ozvaly se přímo vám?

"Mně osobně ne, někdo z klubu ale volal do Brna. Sám nevím, v jaké fázi to bylo, ani proč to potom vychladlo. Možná si to někdo rozmyslel. (směje se)"

Co cizina? Řešil jste přesun i tímhle směrem?

"Ano. I když mi pan Psotka slíbil, že pro mě něco najde, dlouho se nic nehýbalo, tak jsem si to začal řešit sám. Tedy přes zahraniční agenty, kteří přišli s nabídkami. Konkrétně tam byl Kypr a druhá řecká liga. Hlavně zájem z Řecka byl asi hodně konkrétní, tam jsem ale jít nechtěl. I kvůli rodině jsem preferoval zůstat doma v Česku.

O vašem odchodu z Brna se toho napsalo už mnohé. Na rovinu, rozešli jste se v dobrém?

"Já myslím, že fakt jo. Sice se dost řešilo ukončení mé smlouvy, nakonec ale všechno dobře dopadlo. Na Brno tak nemůžu říct křivé slovo.

To chápu, jeden čas se ale v médiích dost řešil váš údajný plat. Něco takového vám nemohlo být příjemné…

"To opravdu nebylo. Někdo přišel s tím, že v Brně beru měsíčně přes 300 tisíc, tomu jsem se musel jenom tiše smát. Můj plat byl totiž přesně 136 tisíc, nemám problém to veřejně říct. Oznámil jsem to už dřív, klid kolem mě ale stejně vydržel jen chvíli. Někteří lidé totiž začali hned tvrdit, že ze Zbrojovky tahám peníze bokem, což je úplný nesmysl. Ani nevím, co víc k tomu říct."

V minulé sezoně dal za Zbrojovku ve druhé lize 13 gólů. Radim Strachoň / MFDNES + LN / Profimedia

A co byste řekl ke Zbrojovce jako takové? Jaká tam vládla atmosféra na hřišti i v kancelářích?

"O té v kancelářích vám toho moc neřeknu, protože tam jsem nikdy nechodil. (směje se) Samozřejmě ale vím, na co narážíte. Je pravda, že pan Bartoněk prodává klub už nějak dlouho, ten proces je ale nejspíš složitý a pořád běží. My hráči jsme informace o tom sbírali jen z médií. Nevěděli jsme nic víc."

Jak jste s Bartoňkem vycházel vy?

"Vztahy nás dvou byly vždycky korektní. Když jsme se viděli, normálně jsme pokecali, nic zlého mezi námi nikdy neproběhlo. Byl to klasický vztah majitele s hráčem."

Pozvednout Zbrojovku se mu ale dlouhodobě nedaří, v tabulce druhé ligy je po osmi kolech dvanáctá. Cítil jste vůbec z klubu opravdový zájem slavit příští rok postup výš?

"Já vážně nevím. Podle toho, jak Zbrojovka sestavila kádr, jakým způsobem se rozhodla ho omladit, to ale na postup asi fakt není. Ten tým je až moc nezkušený a na hřišti se to samozřejmě odráží. Alespoň tak to vidím já."