Jablonec chtěl do svých řad získat velkou posilu, Ševčíka ale nepřesvědčil ani vysoký plat

Jablonecký boss Miroslav Pelta (59) byl v závěru přestupového okna ochotný praštit se přes kapsu a získat do severočeského klubu velkou posilu z vršovického Edenu. Políčeno měl na zkušeného záložníka Petra Ševčíka (30), jenž má od vicemistra zelenou k odchodu. Jenže nakonec podle informací serveru inFotbal.cz neuspěl, i když měl hráč dostat královskou gáži vyšší než půl milionu měsíčně. Při námluvách neuspěla ani Mladá Boleslav.

Obvykle to v posledních letech bývalo tak, že se hráči z Jablonce stěhovali spíše do Slavie. Opačným směrem pak klub z Vršovic poslal některého z talentů. Časy se ale mění a tentokrát si severočeský klub dělal zálusk na zkušenou oporu Slavie. Na konci transferového okna chtěl podle informací inFotbal.cz získat záložníka sešívaných Petra Ševčíka. Zkušený hráč nemá v týmu z Edenu místo v sestavě a vedení vicemistra mu oznámilo, že si může hledat angažmá, což potvrzuje i fakt, že chybí i na soupisce pro Evropskou ligu.

Ševčík, který se ve slávistickém dresu blýskl na evropské scéně třeba dvěma výstavními góly do sítě Chelsea, se začal rozhlížet po novém angažmá. Laso okamžitě přiletělo z Jablonce, který byl ochotný hráči nabídnout finance velmi podobné těm, na které dosáhne nyní v Edenu. Pelta měl slibovat více než půl milionu korun měsíčně, což jsou na Jablonec velice štědré podmínky. V hledáčku měla Ševčíka i konkurenční Mladá Boleslav. Ta proklouzla do základní fáze Konferenční ligy a zkušený záložník by se jí mohl náramně hodit.

Statistiky hráče. Livesport / Profimedia

Výsledek je takový, že oba kluby dostaly košem. Ševčík nechtěl udělat ukvapené rozhodnutí. Ve Slavii má smlouvu, z klubu ho nic nevyhání, pokud tedy přijme to, že se na podzim nedostane tolik na hřiště. V Chance Lize mu nejspíš trenér Jindřich Trpišovský nějakou šanci dá, ale v Evropě si nekopne.

Hráče by navíc lákala varianta, že by si vyzkoušel zahraniční angažmá. A během podzimu může mít hráčův agent dostatek prostoru najít pro Ševčíka novou fotbalovou adresu. Kdyby kývl na nabídku z tuzemska, v zimě by se žádný odchod za hranice konat nemohl, protože by si v této sezoně zahrál již za dva týmy.

Rodák z Jeseníku má v Edenu kontrakt do 30. června 2026. V sešívaném dresu dosud nastoupil do 155 soutěžních duelů. Vstřelil jedenáct branek a na dalších 36 přihrál. Do Edenu zamířil ze Slovanu Liberec v zimě 2019.