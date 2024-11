Slavia dala Karviné čtyři góly za šestnáct minut, hattrickem zazářil Chytil

Slávisté potvrdili dominanci v aktuálním ročníku Chance Ligy, když na domácím stadionu v pražském Edenu přehráli pasivní Karvinou a zaslouženě zvítězili 5:1. O tříbodovém zisku sešívaných rozhodli dvougólový Oscar Dorley (26) a Mojmír Chytil (25), jenž dal dokonce hattrick. Klub z Vršovic tak stráví reprezentační přestávku s osmibodovým náskokem na druhou Plzeň, jejich úhlavní rival z Letné má na Slavii ztrátu už 12 bodů.

První gól mohli fanoušci na pražském Edenu vidět už v 11. minutě, nicméně přízemní rána Lukáše Provoda zpoza šestnáctky nakonec pouze orazítkovala levou tyč karvinské brány. Jakub Lapeš si v následujících minutách připsal hned několik důležitých zákroků. Nestačil až na dorážku Dorleyho z malého vápna ve 20. minutě. Sešívání se ze vstřeleného gólu radovali ještě jednou, dokud oslavy gólu Davida Douděry nepřerušil zdvižený praporek pomezního sudího.

Lapeš měl i po zbytek úvodního dějství plné ruce práce se slávistickou ofenzivou, přičemž neúspěšný pokus Chorého ze slibné pozice ve 41. minutě byl zároveň 18. střeleckým pokusem vršovického týmu. Po změně stran se do první velké příležitosti dostali i Karvinští, ale Kinský včas zareagoval a odebráním míče Emmanuelu Ayaosimu na hranici malého vápna zarazil nebezpečnou akci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nakonec to byl karvinský Filip Vecheta, kdo přidal další gól utkání, a navýšil tak svůj ligový účet na šest zásahů. Na konci 62. minuty převzal míč od Samka a z hranice malého vápna nedal střelou k tyči Kinskému sebemenší šanci. Do vedení se slávisté znovu dostali v 69. minutě, kdy Provod našel ve vápně skvělou přihrávkou Chytila, jenž se ve velké šanci nemýlil. O několik minut později se Chytil dostal po skvělém pasu Matěje Juráska do identické akce, kterou znovu zakončil gólem.

Čtvrtý gól sešívaných pridal znovu Dorley, jenž v soupeřově šestnáctce tečoval Douděrovu pumelici. Na konečných 5:1 uzavíral hattrickem Chytil, kterého v malém vápně našel dalším perfektním pasem Jurásek.

Chytil byl skutečně produktivní. Opta by Stats Perform

Sešívaní budou chtít v příštím kole navýšit svůj náskok na čele tabulky Chance Ligy proti posledním Českým Budějovicím. Naopak Karviná na domácím stadionu přivítá Pardubice.

Tabulka Chance Ligy