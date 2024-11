Slavia v Evropě dominuje, ale nedává góly. Potřebuje dostat více hráčů do zakončení, radí expert

Slavia Praha se za poslední roky etablovala jako kvalitní evropský tým. V tomto ročníku jí jen těsně utekla účast v Lize mistrů, a tak chce uspět alespoň o patro níž. V Evropské lize předvádí kvalitní výkony, což se odráží i na statistikách, ale chybí to podstatné – góly a body. "Je otázkou času, kdy to prolomí,“ myslí si někdejší ligový fotbalista Petr Nerad (30).

Tři duely, tři vstřelené branky. Bilance, která sešívané rozhodně netěší. Více gólů dala třeba Plzeň, FCSB nebo Elfsborg. Slavia přitom střílí dost, devatenáct střeleckých pokusů na bránu stačí na sdílené šesté místo. Problém je v kvalitě šancí, hodnota očekávaného gólu (xG) na jednu střelu je jen na čísle 0,08.

"Slavia by do zakončení potřebovala dostat víc hráčů. Výborně to vypadalo například v odvetě doma proti Lille, kde to sice nevyšlo, ale hrála skvěle a hrozila pokaždé, co se přiblížila vápnu soupeře," připomíná Nerad výhru 2:1 nad francouzským sokem.

"Sešívaní změnili styl hry. Hodně se soustředí na kontrolu utkání a na to, že na výhru bude stačit gól nebo dva, což zatím vychází," dodává. Vidět je to zejména v české lize, kdy se dostane do vedení a spíše se soustředí na držení míče, než aby se zběsile hnala za další šancí. Ostatně, v téhle disciplíně vyčnívá i v Evropské lize, hodnota držení míče 54,7 % na zápas je šestá nejlepší.

"Třeba duel proti Bilbau ukázal, že Slavia dokáže kontrolovat dění téměř proti komukoliv. Byla schopna si proti top španělskému týmu na jeho půdě vytvořit šance, což je skvělé. Je otázkou času, kdy to prolomí," dodává Nerad.

Jak soubor Jindřicha Trpišovského ukázal, držet taktovku zápasu chce vlastní aktivitou. Soustředit se na defenzivu jí není vlastní. Žádný jiný tým v tomto ročníku Evropské ligy nepodnikl více útoků než Slavia (152), sešívaní také společně s Manchesterem United rozehrávali nejvíce rohů (23).

Preview zápasu Frankfurt – Slavia Praha

Právě standardní situace jsou velkou silou lídra české soutěže. Zatímco vytvořené xG z otevřené hry mají sešívaní podprůměrné, ze standardních situací je mezi účastníky Evropské ligy páté nejvyšší. S 46 přímými volnými kopy je Slavia sedmá, úspěšnost centrů (36,6 %) je pak dokonce čtvrtá nejlepší.

"Standardní situace jsou dlouhodobě velkou silou. Mají Tomáše Chorého, Mojmíra Chytila, výborné stopery, El Hadji Malick Diouf ukázal, že se umí prosadit, stejně tak Jan Bořil. Hráčů, kteří jsou schopní zahrozit, je tam spousta," přitakává bývalý hráč Baníku.

Jak tedy na Frankfurt? Stejným stylem, aktivitou, standardkami, ale také zapojením Lukáše Provoda, který hraje v úžasné formě. "Pokud Slavia dokáže do utkání dostat naplno právě Provoda, je to gamechanger. Není to špílmachr starého ražení, je spíše pořád v pohybu. Veškeré akce jdou přes něj. Je to stěžejní hráč," všímá si Nerad.