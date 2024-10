Soudržnost, kvalita, energie, vyjmenoval Bořil důvody formy Slavie. Milník ho znervóznil

Kapitán Slavie Jan Bořil (33) znervózněl, když se dozvěděl, že ho v zápase v Jablonci čeká 300. start v první lize. Reprezentační bek pak byl rád především za to, že jubileum oslavil výhrou 2:1. Pražané ve 12. kole protáhli vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 10 kol a v čele tabulky nadále drží šestibodový náskok před druhou Spartou.

Bořil díky 300. startu v české lize vstoupil do takzvaného Klubu legend. "Před zápasem jsem o tom jubileu vůbec nevěděl. Až když mi o tom řekli kluci, tak jsem trochu znejistěl, znervózněl. Jsem hlavně rád, že to byl vítězný zápas. Doufám, že brzy další přibydou," prohlásil Bořil na tiskové konferenci.

Zkušený levý bek se vrátil z reprezentace, do níž byl povolaný po více než třech letech. Únavu z náročného programu ale vůbec nepociťoval. "Cítil jsem se velice dobře. Únava jde stranou, zvlášť když se vyhrává. Vždy se pak regeneruje lépe, takže se cítím velice dobře," poznamenal Bořil.

Jeho tým se i po reprezentační pauze udržel na vítězné vlně a jako jediný v ligové sezoně stále neprohrál. "Čím to je? Myslím, že asi soudržností, kvalitou, energií, která z nás jde cítit. Všichni se navzájem podporujeme. Na hřišti nám to šlape, i když dnes v druhém poločase nám to trochu skřípalo. Byli jsme trochu nervózní, po reprezentační pauze jsme chtěli potvrdit tři body z minulého kola. Ale zvládli jsme to," řekl Bořil.

Měl radost, že se poprvé po nedávném návratu z Feyenoordu Rotterdam do Slavie trefil ofenzivní univerzál Ondřej Lingr. "Dělali jsme si z něj trochu legraci. Říkali jsme si, že zrovna dnes by už konečně mohl dát gól. Dal ho a nakonec byl rozhodující. Jsme za něj rádi, že dal gól, že má nějaké body a věříme, že to bude pokračovat," uvedl Bořil.

Překvapilo ho, že rozhodčí v zápase neudělil ani jednu kartu. "Je vidět, že se chce hrát čistě a hrát fotbal. Je lepší, že nejsou žádné tvrdé fauly nebo kritické věci, které by měl hodnotit VAR (videorozhodčí). Ke kvalitě zápasu pomohlo i výborné hřiště, které oběma týmům umožnilo hrát nahoru a dolů," doplnil Bořil.