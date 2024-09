Sparta nestačila na Letné na Olomouc, doma v lize padla poprvé od loňského května

Fotbalisté Sparty neudrželi v páteční předehrávce 10. kola Chance Ligy vedení proti Sigmě, které nakonec překvapivě podlehli 2:3. Letenští sice po nádherné akci zakončené brankou Victora Olatunjiho (25) záhy vedli, po změně stran se ovšem dostal ke slovu Yunusa Muritala (24), jenž nejprve srovnal a připsal si také asistenci. Definitivní rozhodnutí přinesla branka Filipa Zorvana (28). Domácí tak zaznamenali vůbec první soutěžní porážku pod vedením Larse Friise, po které mohou nabrat na vedoucí Slavii po tomto víkendu bodovou ztrátu. V lize Sparta padla doma poprvé od loňského května.

Podle očekávání to tak byli sparťané, kteří do zápasu vtrhli s velkou vervou. Míč se jim podařilo dopravit do sítě už po čtyřech minutách, jenže Lukáš Haraslín se při svém náběhu nacházel v ofsajdu, a jeho trefa tudíž nemohla platit. Domácí si nicméně vše vynahradili ve 13. minutě.

Chirurgicky přesný výkop Petera Vindahla našel na pravém křídle rozběhnutého Veljka Birmančeviče, jenž z první odcentroval na Olatunjiho, a ten suverénní hlavičkou úspěšně zakončil nádhernou akci hráčů v rudých dresech. Ti v upršené epet Aréně dominovali i ve zbylém průběhu úvodního dějství, navzdory své převaze ovšem odcházeli do šaten pouze s nejtěsnějším možným náskokem.

Po návratu na trávník tempo duelu mírně opadlo a první větší pozdvižení přišlo až po 10 minutách druhé půle. Matěj Ryneš se ocitl nikým nedostoupený na ose hřiště, ideálně si připravil míč a prakticky z kroku jej levačkou napálil do břevna tak razantně, že se ještě několik sekund chvělo. Krátce před začátkem poslední dvacetiminutovky propadl na druhé straně centr přes Martina Vitíka až k Matěji Mikulenkovi, od něhož se odrazil k přesně zakončujícímu Muritalovi a navzdory dosavadní dominanci Sparty bylo srovnáno.

Aby toho nebylo málo, tak v 78. minutě si to nigerijský útočník Hanáků upaloval na Vindahla, nepovedenou ránou posunul míč na střídajícího Jana Fialu, a ten letenské ochozy umlčel definitivně. Poté po vhazování u vlastního vápna špatně zpracoval míč Jaroslav Zelený, čímž jej nabídl Filipu Zorvanovi, který zakončením do prázdné branky šokoval sparťany potřetí. Z následného tlaku pak už domácí vytěžili jen kontaktní gól Ermala Krasniqiho.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V dlouhém nastavení už branka nepadla, a Hanáci si tak odvezli senzační tři body. Letenští se teď musí nachystat na náročný týden, kdy se nejprve představí v rámci Ligy mistrů ve Stuttgartu a posléze sehraje pražské derby v Edenu. Sigma se pokusí na překvapivý triumf navázat doma proti Bohemians.

Tabulka Chance Ligy