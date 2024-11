Spartu jsme naším pohybem nutili chybovat, těšilo Hapala. Baník tlak ustál, gólů mohl přidat více

Ve Spartě hrál i trénoval, nyní na Letné přivedl k výhře jejího odvěkého rivala z Ostravy. Baník pod vedením Pavla Hapala (55) zvítězil 3:1 a po více než 10 letech si odvezl tři body ze hřiště pražského celku. Ostravané využili nepohody Letenských a na svého soupeře ztrácí v tabulce už jen jediný bod. Podle kouče Baníku navíc mohlo být vítězství jeho týmu ještě výraznější.

"S výsledkem samozřejmě panuje spokojenost. Je to odměna nejen pro klub, ale i pro hráče, a hlavně pro všechny fanoušky, za výkon v první půli jsme si výhru tady zasloužili," přiznal v rozhovoru pro O2 TV Sport Hapal.

"Byl jsem trochu zklamaný z inkasovaného gólu, po dlouhém autu jsme branku dostat neměli. Vstup do utkání tím pádem nevyšel podle našich představ. V první půli jsme ale donutili naší aktivitou a pohybem Spartu do hodně ztrát a zápas jsme otočili už do přestávky. Navíc jsme ji mohli potrestat ještě z některých brejků," zhodnotil první půli Hapal.

"Vstup do druhé půle už možná nebyl z naší strany tak ideální. Sparta nás zatlačila, nicméně jsme přežili některé šance a pořád jsme zlobili. Dalo se tam dohrát více situací. Musím ale uznat, že jsme byli kvalitní hlavně v defenzivě, zvládli jsme to," podotkl.

Sparta potvrdila herní nepohodu, kterou si s sebou vleče od začátku října. Prohrála čtyři z pěti posledních ligových zápasů a k tomu přidala prohru 0:5 v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City.

"Zápas pro nás mohl skončit i větším gólovým rozdílem, Spartu jsme výborně presovali, kvůli tomu udělala spoustu chyb v rozehrávce. Musím poděkovat hráčům, byl to úžasný výkon, nechali tam všechno. Fanoušci jsou určitě spokojeni s první (ligovou) výhrou na Spartě po 10 letech. Máme z toho velkou radost," dodal Hapal.

Výhru na Spartě si užíval i stoper Michal Frydrych, a to i kvůli tomu, že dlouhá léta hrál v dresu rivala ze Slavie. Spolu s Danielem Holzerem navíc poslední ligovou výhru Baníku na Letné v roce 2014 zažil na hřišti.

"Tu výhru si pamatuju. Mám velkou radost, že jsem zase u toho. Využili jsme toho, že má Sparta nějaké vykartované a zraněné hráče a že se jí v poslední době nedaří," řekl Frydrych.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Do druhé půle jsme šli s tím, že Sparta dostala o přestávce kartáč a že na nás bude chtít vlítnout. Až na ty jejich šance na začátku jsme to ale ustáli. Musíme to oslavit, protože na tohle naši fanoušci čekali dlouho," dodal stoper Baníku.

Také útočník Erik Prekop si výhru velmi užíval. Obzvlášť proto, že v závěru první půle byla po faulu Martina Vitíka na něj odpískána penalta, kterou proměnil kapitán Ewerton, navíc vzápětí vstřelil vítězný gól.

"V euforii je celá kabina, potrvá ještě dlouho a chceme si to pořádně užít. Nešetřili jsme kroky, šli jsme štěstí naproti a ono se nám to vrátilo výhrou," zhodnotil zápas Prekop.

"U toho prvního gólu jsme šli naslepo. Vitíkovi míč utekl a pak už mě musel faulovat. No a pak hned vítězný gól, navíc na Spartě a po 10 letech, víc jsem si přát asi nemohl," dodal Prekop.

