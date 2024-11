Střihavka při debutu dovedl Pardubice k bodu, Bohemians nedokázali v Ďolíčku skórovat

Bohemians ve 14. kole Chance Ligy nezvládli v Ďolíčku roli favorita a s Pardubicemi pouze remizovali. Klokani nedokázali zúročit výraznou převahu v prvním poločase, kdy si vypracovali několik nadějných příležitostí. Zatímco Pražanům se tak dostalo se závěrečným hvizdem zklamání, Východočeši se mohli radovat ze zisku prvního bodu od konce září.

Bohemians, kteří z posledních tří ligových utkání vydolovali sedm bodů, chtěli na úspěšnou sérii navázat i proti předposledním Pardubicím. Východočeský celek po domácí porážce s Baníkem odvolal trenéra Jiřího Saňáka a proti Klokanům už tým vedl David Střihavka, který doposud působil u slávistické rezervy.

Do první šance se dostali v sedmé minutě domácí. Václav Drchal se na levém křídle prosmýkl hostující obranou, našel před brankou volného Milana Ristovskiho, jehož střelu ale na poslední chvíli zablokoval pardubický obránce. Ve 23. minutě se ke střele v pokutovém území dostal sám Drchal, jeho pokus však mířil těsně nad břevno.

Svěřenci Jaroslava Veselého měli i po zbytek prvního poločasu výraznou herní převahu, aktivní byli zejména Drchal s Matouškem. Ani jednu z nadějných akcí však nedokázali dotáhnout do úspěšného konce, a tak se do šaten šlo za bezbrankového stavu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Úvod druhého poločasu příliš fotbalové krásy nenabídl, na první střelu na branku se čekalo až do 61. minuty, kdy se do velké šance dostal opět Drchal, kterého zblízka skvěle vychytal brankář Jan Stejskal. To však bylo zase na dlouhou dobu vše, k vidění bylo spíše mnoho nepřesností a opatrná hra ve středu pole, a utkání tak již od 70. minuty mířilo k bezbrankové remíze.

V poslední minutě čtyřminutového nastavení to ještě nebezpečně zkusil hlavou Antonín Křapka, mířil ale nad, a tak si oba celky nakonec připsaly do tabulky po bodu. Veselého svěřence čeká v příštím kole těžké utkání na hřišti Viktorie Plzeň. David Střihavka si odbude domácí premiéru proti Jablonci.