Plzeň tentokrát vstup do ligy zvládla, nováčka z Dukly porazila poosmé v řadě

Fotbalisté Plzně zvítězili v úvodním kole Chance Ligy 3:1 na hřišti pražské Dukly, která se vrátila do ligy po pěti letech. Viktoria tak na rozdíl od předchozího ročníku zvládla vstup do soutěže, loni totiž z úvodních dvou duelů brala jen bod. Pražané, kteří v lize prohráli s Plzní poosmé v řadě, naopak potvrdili, že vstupy do sezony nezvládají, v samostatné lize nevyhráli jediný z 10 úvodních duelů.

Plzeň začala podle předpokladů náporem, už ve 2. minutě propadl Kopicův centr zprava k osamocenému Kabongovi, střelou ze záklonu však branku přestřelil. V 17. minutě se však už viktoriáni radovali. Lukáš Kalvach posadil rohový kop na hlavu Sampsona Dweha, který přizvedl míč přesně k tyči. O chvíli později mohla Plzeň vedení navýšit, Dweh tentokrát centroval, hlavičkový pokus Vašulína však mířil těsně nad.

Statistiky utkání. Livesport

Těsně před uplynutím půlhodiny hry Viktoria zvýšila skóre. Jakub Hora v pokutovém území Dukly sestřelil Lukáše Červa, sudí Jan Machálek ukázal na penaltový puntík a pokutový kop bezpečně proměnil Pavel Šulc, který tak navázal na 18 ligových branek z předchozí sezony. Dukla mohla snížit v závěru poločasu. Muris Mešanovič šikovně sklepl míč kolegovi z útoku Lukáši Matějkovi, plzeňský odchovanec však trefil z ideální pozice jen pravou tyč.

Dukla i v úvodu druhého poločasu pokračovala v náporu, v 56. minutě si vyskočil nejvýše na rohový kop jmenovec slavnějšího hokejového brankáře Dominik Hašek, stoper Pražanů však v dobré pozici hlavou míč špatně trefil a branku minul. Po hodině hry však bylo o vítězi definitivně rozhodnuto. Kapitán Dukly Jan Peterka, který si ve 34 letech odbyl ligový debut, si srazil do vlastní brány Kopicův centr z pravé strany.

Přesto se Dukla radovala ze snížení. Pokus střídajícího Jakuba Zeronika ještě vytáhl robinsonádou mimo tyče plzeňský brankář Martin Jedlička, v 81. minutě se další střídající hráč Filip Špatenka dostal k odraženému míči a šajtlí z bezprostřední blízkosti překonal gólmana Viktorie.

Souboj nejzkušenějších trenérů ligy tak s 65letým Radou vyhrál ještě o sedm let starší Miroslav Koubek. Do utkání nastoupil i záložník Jiří Panoš, který se v 16 letech, osmi měsících a pěti dnech stal nejmladším plzeňským hráčem v lize.