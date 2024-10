Volba komise rozhodčích delegovat na nedělní derby pražských "S" po roce opět jako hlavního sudího Ladislava Szikszaye (35) je naprosto nesmyslná. Myslí si to Václav Krondl (71), někdejší špičkový evropský rozhodčí, který byl nasazován v 90. letech na nejlepší zápasy Ligy mistrů a jako hlavní arbitr si zapískal i na Euru 1996 v Anglii. Během dvouleté vlády Michala Listkiewicze nad českými sudími byl jeho pravou rukou a staral se o delegace, i proto je mu smutno z toho, jak šlo během posledních let renomé českých mužů s píšťalkou dolů nejen v Evropě, ale i v tuzemské nejvyšší soutěži.

Co říkáte na to, že po zcela nepovedeném loňském derby pražských "S" ze strany Ladislava Szikszaye dostal sudí v tak krátké době opět šanci renomovaný zápas odpískat?

"Abych byl slušný, tak řeknu, že je to velmi nešťastná volba ze strany Komise rozhodčích. Po nepovedeném loňském zápase pana Szikszaye na sebe vzala obrovskou zodpovědnost už nyní, kdyby mu to opět nevyšlo. Je zcela jasné, že do zápasu půjde s nízkým sebevědomím, a to je vždycky špatně. Je to prostě nesmysl, z žádného pohledu volbu komise nechápu. Oni argumentují tím, že v minulém kole něco dobře posoudil bez zásahu VARu, ale je to opravdu důvod k tomu, aby pískal tak renomovaný zápas?"

Komise rozhodčích argumentuje také tím, že má ze šesti českých sudích na mezinárodní listině nejlepší formu. Co vy na to?

"To je asi stejné jako její názor, že za to, co se stalo loni na podzim v derby, nemůže pan Szikszay, ale hráči a realizační týmy. Koho jiného to ale je chyba, než hlavního rozhodčího? Na začátku to zbytečně dost pustil a pak už to nepřitáhl, takže se z toho stal zápas, na který fanoušci dlouho nezapomenou, a to právě kvůli výkonu hlavního sudího. Pan Szikszay přece není jediný mezinárodní sudí u nás. Šanci měl dostat jiný rozhodčí z mezinárodní listiny. Klidně i ten, který derby ještě nepískal. Někdy přece musí derby odpískat a kdy jindy by měl začít než teď."

A co sudí Dalibor Černý, který spolu s aktuálně zraněným Karlem Roučkem jedno z poslední dvou derby pískal?

"K těmto dvěma jménům vám řeknu jednu věc. Je mi smutno, že se za dobu, co tito rozhodčí odpískali vzájemné zápasy Sparty, Slavie a Plzně, nikam neposunuli, naopak si spíš myslím, že jdou výkonnostně dolů. Nerozumím tomu, že s nimi nedokáže komise pracovat, donekonečna předvádějí v zápasech tytéž chyby a nikdo z komise, kde jsou bývalí rozhodčí, je na to neupozorní, takže je dělají stále dokola. Věřil jsem hlavně Roučkovi jako bývalému profesionálnímu fotbalistovi, ale šel poslední dobou hodně dolů. Sudí Černý pak delší dobu stojí na místě, nerozumím jeho přehnanému sebevědomí na hřišti, nevím, z čeho pramení. Z jeho dobrého výkonu to ale být nemůže."

Vedle Černého a Szikszaye jsou na mezinárodní listině z hlavních rozhodích ještě Ondřej Berka, Jan Petřík, Marek Radina a Dominik Starý. Berkovi se derby dříve rovněž nepovedlo, koho byste ze zbylé trojice zvolil vy?

"Pana Petříka rovněž ne, tomu se poslední dobou příliš dobře nevede, šanci bych dal tedy jednomu ze zbylých dvou. Ale řeknu vám k tomu ještě jednu věc. My tu prostě aktuálně nemáme nikoho, kdo by na tom byl tak dobře, že by derby pustil na doraz a ono se mu to nezvrtlo. Nikdo z aktuálních rozhodčích nemá takovou autoritu, že by si to mohl dovolit. Ale divíte se? Aktuální komise už je tam čtyři roky, ale já u rozhodčích nevidím žádný posun dopředu. Za nás bylo 28 sudích a každý mohl s přehledem odpískat derby a zvládl by to, teď se to nedá říct o žádném rozhodčím."

Čím to podle vás je?

"Je to naprosto tristní, jak jsou nepřipravení. Za nás nebylo video, nemohli jsme se navíc na zápasy prakticky vůbec připravit, protože zápasů v televizi šlo strašně málo, teď v ní jde každý. Problém ale je, že se z rozhodčích s příchodem videa stali pokrytci, kteří sami žádnou hraniční situaci nejsou schopni posoudit a spoléhají se na VAR. Jak jsem ale řekl, rozhodčí u nás stagnují, nejdou dopředu a za to nese odpovědnost nejen Komise rozhodčích, ale také oni sami, že nesledují zápasy Ligy mistrů, nedělají si poznámky, jaká sudí používají gesta, mimiku, taktiku vedení zápasu. Tohle našim sudím momentálně velmi chybí."

Mluví se také o tom, že by derby měl jako v několika minulých případech pískat zahraniční sudí. Jaký je na to váš názor?

"Naši sudí sice nejsou na tak důležitý zápas připravení, ale jaký jim tím dáte signál, když vrchol jejich snažení dostane na starost rozhodčí z ciziny? Absolutně je tím demotivujete. Kdyby tady byl zase (Szymon) Marciniak (rozhodoval finále posledního MS), nepočítám, že by si z toho něco vzali, když si nic nevzali z jeho zápasů třeba v Lize mistrů. Jen tím našim sudím ukážete, že jsou špatní. A navíc sudí ze zahraničí by něco stál, muselo by se zaplatit jeho ubytování, stravování a doprava. To není cesta."

Vy sám jste derby "S" odpískal nebo odmával bezpočet. Jakou byste dal rozhodčímu Szikszayovi radu, kdyby o ni stál?

"Musíte si získat respekt a ten si získáte hned prvními rozhodnutími na hřišti. Když se vám nepovedou, respekt hráčů nezískáte. Panu Szikszayovi a jeho kolegům samozřejmě přeji, ať z jejich strany zápas dopadne dobře. Kdybych mu mohl poradit ještě před utkáním, nakoukal bych si nejen svůj zápas v derby, ale i čtyři další vzájemné zápasy, ale i jiné předchozí zápasy těchto týmů. Nakoukal bych si jednotlivé hráče a jejich reakce na hřišti. Tím, že mistr postupuje přímo do Ligy mistrů, jde o víc než kdy jindy. Proto i rozhodčí musejí být připraveni naprosto precizně. Jinak nebudou mít šanci zápas zvládnout."