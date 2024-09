Co neminout před zápasem Ludogorec – Slavia: Zafeiris, obrana, superpočítač i totální fotbal

Slávistická fanouškovská obec je na nohou. Už za pár hodin totiž sešívaní zahájí na půdě Ludogorce jízdu hlavní fází Evropské ligy. Co říká na pohárové ambice v exkluzivním rozhovoru Christos Zafeiris? Jak se Pražané vypořádají s absencemi v defenzivě? A kdo vlastně stojí Janu Bořilovi a spol. jako první v cestě? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem v bulharském Razgradu odpovědi Livesport Zprávy.

První utkání Slavie v novém formátu Evropské ligy je logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti. Speciální pozornost věnovala zápasu sešívaných v Razgradu (21:00) také redakce Livesport Zpráv, která přináší několik exkluzivních materiálů.

Řecký temperament, zarputilost, mnohdy i jistá dávka drzosti. Zafeiris působí na startu sezony jako nezkrotný živel, který ničí jednoho soupeře za druhým. Když opustí hřiště, začne se však na povrch drát i jeho druhá tvář. Ta norská. Mnohem klidnější, velmi přemýšlivá, snad až plachá. "Věřím, že v Evropské lize můžeme dojít opravdu daleko," říká záložník pražské Slavie v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Když se Slavii v prvním kole Chance Ligy dlouhodobě zranil Tomáš Vlček, byl oheň na střeše. S touto ztrátou si však sešívaní poradili, v defenzivě fungují perfektně. O víkendu však vypadl další klíčový muž obrany, tentokrát vynuceně střídal Igoh Ogbu. "Určitě to není příjemné, ale Slavia si s tím dokáže poradit," myslí si před střetem Pražanů proti Ludogorci Jan Rajnoch.

Jede si vlastní soutěž. Co jiného říct o klubu, který třináctkrát v řadě ovládl bulharskou ligu? Ludogorec Razgrad, exotická adresa, která se stala útočištěm pro hráče z celého světa. I ze zapadlého města na severovýchodě země se to však dá dotáhnout třeba až do Premier League...

Obranu dirigoval Ondřej Kúdela, ve středu hřiště pendloval neúnavný Tomáš Souček a na levém kraji větral obrany soupeřů Peter Olayinka. Hlavní ale bylo, že celý tým pracoval v obrovské intenzitě jak dopředu, tak dozadu. Taková byla Slavia v roce 2019. Rozdíl oproti té dnešní? Jen nepatrný, stačí vyměnit jména tehdejších opor. Jindřichu Trpišovskému se totiž v posledních týdnech povedlo oprášit vizi totálního fotbalu, se kterým červenobílí před pěti lety dobývali Evropu.

Na prahu nového ročníku fotbalové Evropské ligy stojí mezi jeho 36 týmy i dva čeští zástupci. Zatímco s Plzní se příliš nepočítá, Slavie patří k nežhavějším kandidátům na celkové vítězství. Vyplývá to ze simulace superpočítače britské datově-analytické společnosti Opta, špičky v oboru.