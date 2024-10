Tempo, kterému nejde čelit. Fyzicky nabušená Slavia v Edenu ničí jednoho soupeře za druhým

Byla to jízda. Opět. Obrovská intenzita od první minuty, rychlý přechod do útoku a hra nahoru, dolů. Slavia i v derby ukázala, jakým stylem se chce doma prezentovat a Sparta se jejímu zběsilému tempu dlouho nedokázala přizpůsobit. Než se v Edenu stačila rozkoukat, prohrávala 0:2 a ve zbytku zápasu už manko nesmazala. "Zaskočili nás," připustil po prohře trenér letenského týmu Lars Friis.

Slavia přitom hrála přesně tak, jako v posledních domácích zápasech. Se zaplněným Edenem v zádech na odvěkého rivala vlétla stejně jako na soupeře v pohárové Evropě a rychle se dostala do vedení. Defenziva Sparty odolala jen 65 vteřin.

Už na přelomu první a druhé minuty mezi letenskými kužely prokličkoval El Hadji Malick Diouf a ostrým centrem na přední tyč připravil Mojmírovi Chytilovi první branku zápasu. "Rychlý gól nás nakopl," liboval si po zápase Jindřich Trpišovský.

"V první půli se hrálo v neuvěřitelném tempu z obou stran, ale díky dvěma rychlým trefám se to všechno vyvíjelo přesně podle našich představ," dodal trenér sešívaných, který stejně jako celý klub čekal na výhru v ligovém derby téměř dva roky.

V neděli Slavia neponechala nic náhodě. V prvním poločase Spartu jednoznačně přehrála a díky pohodlnému náskoku z úvodu zápasu si došla pro devátou ligovou výhru v řadě. "Obraz hry nám seděl. Intenzita, souboje, prostě to, co od zápasů chceme," prozradil Trpišovský.

Slavia vládla hlavně díky převaze ve středu hřiště, kde Christos Zafeiris s Oscarem přehráli hostující duo Qazim Laci, Kaan Kairinen. Hlavně Lacimu zápas příliš nesedl. Nestíhal rychlostně, hrál laxně a ztrácel jednoduché míče. Před druhým gólem nesmyslnou patičkou nabídl domácím rychlý protiútok, který přesnou ranou z dvaceti metrů zakončil Zafeiris.

Kdybyste měli vybrat sekvenci charakterizující nedělní zápas, se vteřinami před druhým gólem domácích byste určitě nesáhli vedle. Výborně organizovaná Slavia po každé ztrátě hostů vyrážela do rychlých kontrů a i přes nižší držení míče byla výrazně nebezpečnější.

"Hráli rychle nahoru a my jsme si s tím úplně neporadili. Na druhou stranu, ty dlouhé míče, kterými nás zlobili, se velmi špatně brání," zmínil po zápase zklamaný Laci. "Slavia má tento herní styl skvěle vyladěný. Dělají s ním problémy i nejlepším týmům v Evropě. My jsme v úvodu bohužel nebyli výjimkou," navázal na Laciho trenér Friis.

Slavia byla hladová. I poté, co Sparta snížila na 1:2 sešívání čekali na šance a několikrát mohli přidat třetí gól. Bránit těsný náskok? To od Trpišovského svěřenců nečekejte. Vždyť i v nastavení se vydali v sedmi do rychlého kontru.

Livesport Daily RE:ACTION: Dominance Slavie, Sparta bez zápalu. Livesport

"Takoví prostě jsme. Je to naše DNA," smál se na tiskové konferenci trenér Trpišovský. "Bránit výsledek je strašně ošidné, prostě radši chodíme nahoru ve víc lidech a snažíme se nějaké góly přidat. Kluci vzadu jsou navíc velmi silní v situacích jeden na jednoho, nemusíme se proto bát chyb."

Ty přišly, to je jasné. Fyzicky nadupaná Slavia je ale vždycky hravě napravila.