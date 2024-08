Teplice se poprvé v sezoně radují, vítězství v derby nad Libercem vystřelil v nastavení Gning

V Teplicích se bude hráčům i trenérskému štábu dýchat o něco lépe, ve 4. kole Chance Ligy proti Liberci totiž získaly premiérové tři body. Pod první vítězství v nové sezoně se podepsal v nastaveném čase Abdallah Gning, jehož trefa rozsekla severočeské derby i naděje Slovanu na další bodový zisk.

Domácí Teplice před utkáním věděly, že jde kvůli dosavadnímu nulovému bodovému zisku do tuhého. Ani Liberec v úvodu ligy úplně nezářil, což naznačovalo, že by mohlo dojít k velmi zajímavému střetu. Možná i proto byl úvod duelu plný událostí. Nejprve se ostrým faulem uvedl liberecký Jan Mikula, hned za několik minut se pak Skláři chytali za hlavy. Tadeáš Vachoušek nepříjemně dotíral na bránícího Adama Ševínského, který nasměroval míč hlavičkou naštěstí pro svůj tým jen do tyče.

V 17. minutě už se však Teplice dočkaly. Po sérii odrazů se míč dostal pár metrů před pokutovým územím příhodně k Filipovi Horskému, jenž utekl bránícím hráčům a před gólmanem Hugem Janem Bačkovským zachoval chladnou hlavu – zakončení na bližší tyč se ukázalo jako správné. Liberec se poté přirozeně ujal iniciativy, nicméně jeho kombinace domácí tým nijak výrazně neohrozila. Teplice si tak do kabin odnesly poločasové vedení 1:0.

Statistiky zápasu Teplice – Liberec. Opta by Stats Perform

To však dlouho nevydrželo. Hned ve 47. minutě se štěstí překlopilo i na stranu Liberce, když chyboval bránící Ondřej Kričfaluši a míč sklouznul k připravenému Lukáši Letenayovi. Slovenský forvard oběhl vybíhajícího gólmana Luďka Němečka a bez problému zakončil do prázdné branky.

Po gólu se dostal Slovan do další velké šance, ta ale zůstala nevyužita. Od té doby bylo utkání výrazně otevřenější, tutové šance však k vidění nebyly. Vypíchnout se dá šance ze 72. minuty, kdy se Němeček zaskvěl proti hlavičce Letenaye.

Když už to vypadalo, že zápas směřuje k remízovému výsledku, rozhodl poslední nákop do šestnáctky Liberce. Bačkovský si se situací neporadil, míč se dostal až k Abdallahovi Gningovi, jenž si obhodil obránce a zakončil do prázdné brány. K další změně skóre už nedošlo, a tak se v Teplicích mohla spustit tříbodová euforie.

