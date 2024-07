Slávistický fotbalista Tomáš Holeš (31) si před startem sezony obarvil vlasy na bílo. Jeden z kapitánů pražského týmu tím za kabinu splnil prohranou sázku s šéfem klubu Jaroslavem Tvrdíkem z minulého ročníku o to, zda mužstvo získá ligový titul. Holeš doufá, že v nadcházející sezoně už slávisté čekání na mistrovský primát ukončí. Reprezentační obránce na tiskové konferenci uvedl, že si po návratu z evropského šampionátu stihl odpočinout a těší se zpět do hry.

Slávisté na jaře potřetí za sebou skončili druzí a Holeš tak v minulých dnech měnil barvu vlasů. "Vloni jsem dával tweet, že když vyhrajeme titul, obarvím se na bílo. A když titul neuděláme, obarví se hráči. Tomáš mi říkal, že by si přál, abych byl bílý raději já než on. V danou chvíli vzal odpovědnost jako kapitán na sebe. Věřím, že to příští rok obrátíme," uvedl s úsměvem Tvrdík. "Já doufám, že jo. Vidíte, že je to docela slušivé. Věřím, že by to slušelo i vám," vtipkoval na šéfovu adresu Holeš.

S reprezentací se představil na uplynulém mistrovství Evropy v Německu. S českým týmem odehrál poslední zápas na turnaji 26. června, poté měl dovolenou a za Slavii nenaskočil ani do jednoho utkání letní přípravy.

"Myslím, že volno bylo dostačující. Bohužel jsme na Euru vypadli už ve skupinové fázi, ale odehráli jsme tam tři těžké zápasy. Takže zápasová praxe tam je. Měl jsem nějakých 10 dní, kdy jsem fakt nic nedělal a úplně jsem vypnul. Pak jsem se začal připravovat na sezonu," řekl Holeš.

"Za mě to bylo ideální. Důležité bylo hlavně se připravit v hlavě, odpočinout si prostě od fotbalu. To mi stačilo, už jsem se sem hrozně těšil. Věřím, že se rychle vrátíme (reprezentanti) a bude to vše v pohodě. Už se nemůžu dočkat, až to vypukne. Věřím, že do sezony vstoupíme dobře," dodal jednatřicetiletý defenzivní univerzál.

Je nadšený, že ligový šampion se poprvé od sezony 2017/18 kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. "Určitě je to super. Ale já osobně chci titul každou sezonu, co jsem ve Slavii. Liga mistrů je takový bonus za ten titul. Pro mě je nejdůležitější vyhrát titul, pak si uvědomím, že to přinese Ligu mistrů, což je naprostá paráda," uvedl Holeš.

"Souhlasím s tím, že to přidává na atraktivitě ligy. Bude to neskutečná sezona. Dlouho to tu nebylo, těším se na to. Věřím tomu, že to dokážeme a budeme se tu pak všichni radovat," doplnil Holeš.