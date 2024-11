Tvrdík představil přestupové plány Slavie. Klub vytipoval pět hráčů a řeší se náhrada za Dioufa

Hráči pražské Slavie jsou v Evropě hitem. Skauti se jezdí koukat na Malicka Dioufa (19), vytrvalý zájem je o Oscara Dorleyho (26) a v souvislosti s přestupem se hovoří i o Lukáši Provodovi (28) nebo Christosi Zafeirisovi (21). Většinu fotbalistů Slavia i díky silnému majiteli dokáže udržet, u některých to ale bude velmi složité. Nejvíce se mluví o odchodu devatenáctiletého Dioufa. "Chtěli bychom, aby vydržel alespoň do léta, ale jsou situace, které nemůžeme ovlivnit," připustil předseda představenstva sešívaných Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Totální podcast.

Z Tvrdíkova pohledu je naprosto klíčové udržení Oscara. Jeho přínos pro tým často vyzdvihuje i trenér Jindřich Trpišovský, který několikrát připustil, že si bez něj současnou sestavu nedokáže představit.

"Chci, abychom si navzájem slíbili, že nejbližší dva roky budeme společně a s chladnou hlavou odmítat nabídky, které na něj budou chodit. Jeho udržení je zásadní pro výkonnost týmu, jestli chceme směřovat k titulu a odehrát důstojnou partii v Lize mistrů. Oski je pro nás klíčový hráč," uvedl Tvrdík ve slávistickém Totálním podcastu.

V létě kolem liberijského reprezentanta kroužil Galatasaray, jeho vábení ale šikovný středopolař nevyslyšel. Tvrdík se však obává, že jednou přijde nabídka z lákavější adresy, která by se šestadvacetiletému univerzálovi odmítala mnohem složitěji.

"Uvidíme, co bude. Když takhle bude pokračovat, stejně jednou přijde nabídka, která bude třeba neodolatelná. Má podepsaný kontrakt do roku 2027, ale víme, že to ještě neznamená, že ho celý dodrží obě strany. Když budu otevřený, jednáme s ním o tom, za jakých podmínek by byl ochotný zůstat stejně jako Lukáš Provod. Rád bych ale dodal, že Oski je po dobu, co je ve Slavii, spokojený," řekl Tvrdík.

Jeho slova potvrzuje i fakt, že sehrál výraznou roli v přestupu talentovaného liberijského reprezentanta Divinea Teaha. Osmnáctiletý středopolař by neměl být poslední zimní posilou, kterou v Edenu uloví.

“V jednání s některými posilami jsme daleko. V tuto chvíli máme pět vytipovaných hráčů a se dvěma jsme v cílové rovince. Konkrétně jmenovat nebudu, ale jsou to hráči, na kterých je v klubu shoda – v týmu pro výběr hráčů, mezi trenéry a ve sportovním úseku ve vedení klubu,” řekl Tvrdík.

A našla už Slavia náhradu za obletovaného Malicka Dioufa? "Tady ještě finální rozhodnutí nepadlo, ale díváme se a sledujeme 2-3 hráče. Malicka ale bude těžké nahradit. Budeme doufat, že to budeme muset řešit až v létě, může se ale stát, že to bude v lednu," připustil Tvrdík.

Za kolik by měl šikovný levý bek odejít? Přesnou částku neuslyšíte, Tvrdík s Trpišovským se ale v průběhu podzimu několikrát shodli na tom, že by cifra mohla atakovat rekordní přestupovou částku, která do české ligy přitekla.

