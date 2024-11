Exodus z Baníku? Milion eur majitele nevytrhne, říká Svěrkoš. V týmu vidí hráče pro pražská "S"

Baník zažívá jednu z nejlepších sezon posledních let a podle Václava Svěrkoše (41), bývalého útočníka Slezanů, je současný tým nejsilnější od památného titulu v roce 2004. V rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý kanonýr rozebírá, proč jsou letos Ostravané mentálně i herně silnější, jakou roli hraje brazilský kapitán Ewerton (27) a jak nový stadion na Bazalech může změnit budoucnost klubu. "Fanoušci přidají výkonu týmu klidně patnáct procent," tvrdí.

Skutečně si myslíte, že současný Baník je nejsilnější od titulové sezony z roku 2004?

"Kdyby sezona skončila v tento moment a Baník by zůstal v tabulce, kde je, tak asi ano. Určitě patří skladbou týmu k tomu nejsilnějšímu, co Baník od titulu měl. To je bez debat. V Ostravě fotbal zase strhl, město se jím nadchlo."

Co se vám na Baníku líbí nejvíc?

"Tým funguje velmi dobře dopředu. V ofenzivě mají jasně dané lídry, kteří hrají dobře. Od Ewertona přes Matěje Šína až po další. Jsou velmi nebezpeční a silní, všechno si sedlo. Sestava se ustálila, už tolik nerotuje. Trenér Pavel Hapal má nějakých čtrnáct hráčů, kterým věří a kterým dává nejvíc času."

Je oproti minulým sezonám právě toto největší rozdíl? Tedy jasně daná sestava?

"Řekl bych, že ano. Navíc mladší kluci jsou zase o rok zkušenější a víc si věří. A není samozřejmě tajemství, v jaké pohodě a formě hraje Ewerton. Pro Baník je extrémně důležité. Je kapitánem, to hovoří i o tom, že mu kabina věří. Byť to není Ostravák. Já se přiznám, že jsem moc nevěřil tomu, že by cizinec jako kapitán mohl fungovat, ale zatím mě přesvědčuje o opaku. Je to trochu jiný Brazilec. Je poctivý, věnuje se mladým, je lídrem."

Je nenahraditelný?

"Baník by měl problém, kdyby tam nebyl. Je to na něm postavené. Kluci ho na hřišti hledají. Ví, že nezkazí, neztratí míč a něco vymyslí. Neříkám, že je úplně nenahraditelný, ale byla by to změna. Trvalo by, než by Baník začal hrát jinak. Takového hráče je vždycky těžké nahradit, asi by se to muselo řešit dalším nákupem."

Kromě vámi vyjmenovaných pozitiv je dle mě vidět i velká odolnost týmu. Upřímně, v minulých sezonách bych neřekl, že by Baník na svou stranu strhnul zápasy v Teplicích nebo Pardubicích. Kde se bere mentální síla?

"Týmu podle mě hodně pomohl letní dvojzápas s Kodaní. Ukázali si, že mohou hrát i s nimi. Sebevědomí tím narostlo a jde to z nich cítit. Nedávají prostor pochybnostem. Je potřeba, aby to udrželi, byť samozřejmě s pokorou. Když se tohle přidá k tomu, že nikdo moc není na marodce a daří se, vzniká takhle dobrý mix. Na venkovní zápasy jedou fakt vyhrát, není to fráze."

Narazili jsme na to u Ewertona, ale kandidátů na možný přestup je víc. Měl by se klub chystat na prodeje, nebo je reálné, aby opory zůstaly?

"Těžko říct. Baník nehraje pravidelně poháry a hráči nejsou v reprezentaci, takže se těžko odhaduje, jakou mohou mít pro ostatní týmy hodnotu. Baník má majitele, kterého milion euro nevytrhne. Hodnota peněz by nenahradila přínos, který tyhle opory pro tým mají. Je ale otázka, jestli si Baník může dovolit říct za hráče pět milionů eur. To by asi bylo složité. Baník prodávat nepotřebuje, ale k fotbalu to patří. Pokud přijde dobrá nabídka, je třeba hráče zhodnotit."

Kdyby k nabídce došlo, prodal by Baník i do pražských "S“, nebo je pro něj lepší posílat hráče rovnou ven?

"Z pozice agenta na to mám jeden názor, jako hráč to pro mě ale nepřicházelo v úvahu. Dneska už je to ale postavené jinak, klubismus už se tolik nehrotí. Spousta hráčů, kteří táhnou Baník, ani nepochází z Ostravy a okolí. Ale třeba u Šína věřím, že bude chtít přestoupit jinam než do Prahy. Sparta i Slavia ale dokáží vytáhnout takové peníze, že nejlepší hráče v Česku shrábnou oni. V naší lize neběhá tolik hráčů, kteří by je mohli posílit. V Baníku ale alespoň dva takové dva vidím."

Poslední zápasy Baníku. Livesport

Když se vrátíme na trávník, zmínili jsme, že současná třetí pozice je výborná. Čtvrté místo by mělo být minimem, jak se ale díváte směrem výš?

"Teď se to vnímá dobře. Daří se, takže se každý dívá, jestli by to nešlo ještě výš. Ideálně ligu vyhrát. Ale ne, byl bych rád, kdyby Baník patřil dlouhodobě mezi top čtyřku a postupně se dotahoval na Plzeň a trápil ve vzájemných duelech "S“. Své cíle podle mě teď Baník plní, herně to vypadá slušně. Možná se blíží maximu, pražským týmům se moc konkurovat nedá."

Bylo by dosažení skupinové fáze v Evropě jakýmsi vyvrcholením snažení posledních let?

"To by bylo moc fajn. Strašně mě mrzela nepovedená odveta s Kodaní. Od doby, co jsem skončil s fotbalem, jsem zápas Baníku neprožíval tak jako tento. Bylo to pro mě devadesát minut euforie a naděje. Cítil jsem, že to můžeme dát, ale bohužel. Věřím, že se to povede příště."

Jak moc baníkovce nabudilo schválení plánů nové arény na Bazalech?

"Moc! Kdyby měl Baník svůj stadion typu Eden, kde by lidi byli dva metry od hráčů, bylo by to pro soupeře extrémně těžké. Ve Vítkovicích je atletická dráha a byť je tam atmosféra dobrá, fanoušci si ke stadionu úplně vztah nenašli. Podle mě nový stadion a atmosféra v něm přidají výkonu Baníku třeba takových patnáct procent. A to je znatelné."