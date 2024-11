Livesport Daily #391: Baník mi dal důvěru a jsem rád, že ji teď splácím, těší Hapala

Už jsou to dva roky, co Pavel Hapal (55) převzal trápící se Ostravu. Raketové zlepšení pod jeho vedením nepřišlo, ale postupný progres ano. A díky němu se po dvou letech dostal Baník v lize až na průběžnou třetí pozici. Jaké kroky k současným výkonům vedly, jak funguje realizační tým i spolupráce s Luďkem Mikloškem, jaké plány má klub na přestupovém trhu a jak kouč nesl opakující se kritiku v médiích? O tom v podcastu Livesport Daily hovoří právě hlavní trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

"Od začátku jsem věděl, že šéf sportovního úseku Luděk Mikloško nechce točit trenéry, že by to chtěl stabilizovat. Je pravdou, že v minulých sezonách, když jsme se zachraňovali, byly v klubu situace, kdy to svádělo k mému odvolání. Majitel to ale ustál a řekl mi, že nemá v úmyslu trenéra měnit. Tak jsem rád, že se to teď vrací, že se nám daří a máme výsledky. Mužstvo hraje velice dobrý fotbal a lidi jsou spokojení, to je naše dobrá vizitka," vrací se Hapal k předchozím sezonám, kdy i část fanoušků volala po jeho odvolání.

"Musím říct, že zásadní pro nás je, že kádr zůstal od minulé sezony pohromadě. Navíc jsme to dokázali ještě trochu posílit, změnili jsme rozestavení a funguje to. Snad to vydrží co nejdéle. Samozřejmě důležité bylo to, že jsme udrželi Ewertona, to byl náš cíl na léto. Pořád je na hřišti a svými výkony mužstvu pomáhá. Ale samozřejmě sám bez týmu by nedokázal nic, tuhle pokoru cítí i on," popisuje Hapal roli ofenzivního záložníka, který od začátku sezony posbíral už devět ligových branek.

Hapal zažil v roli hlavního trenéra i Spartu. Práci v Baníku považuje z hlediska tlaku za podobně náročnou. "Jsem pod obrovským tlakem a pořád budu. Baník je v Čechách velkoklub, ať si o tom myslí kdo chce, co chce. Má velkou fanouškovskou základnu, určitě větší než má třeba Plzeň. Pokud se Baníku bude dařit, hned to bude znát na návštěvách a nadšení fanoušků. Rozhodně tu nemám klid, ale tak to je, beru to tak. Tlak je tady pořád," dodává Hapal.

Livesport Daily #391: V těžkých chvílích mi Baník dal důvěru, jsem rád, že ji teď splácím, těší Hapala. Livesport

