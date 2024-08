Venca? Kouše to profesionálně. Každý trénink má nejlepší data, smekl Trpišovský před Jurečkou

Byl nejlepším střelcem posledních dvou ročníků nejvyšší české ligy, přesto se Václav Jurečka (30) neobjevil v úvodních čtyřech soutěžních zápasech Slavie v nové sezoně na hřišti ani na minutu. V sobotu však překvapivě nastoupil v základní sestavě duelu s Olomoucí a proměněnou penaltou výrazně pomohl svému týmu k výhře 2:0. A po zápase jej za to pochválil kouč sešívaných Jindřich Trpišovský (48).

"Co se týče Venci, kouše to profesionálně a velice dobře. Musím ho pochválit. Připravoval se poctivě a čekal na svou šanci. Tři zápasy nehrál ani minutu, a proto jsem za něj strašně rád. Bylo vidět, jak moc tu šanci chce, jak skvěle trénuje. Bavili jsme se o tom v kabině, že je to ukázka pro jiné hráče, kteří tolik nehrají, aby se takhle připravovali jako on," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Jurečka nepřijal novou nabízenou smlouvu, a protože mu ta současná vyprší po sezoně, ve Slavii se očekávalo, že odejde v létě do zahraničí. To se však nestalo, a tak Trpišovský nepostavil Jurečku do úvodních třech ligových duelů ani do středečního zápasu 3. předkola Ligy mistrů s belgickým Saint Gilloise.

"Když se na vás ukáže ve velkém klubu, musíte být připravený. A Venca připravený byl. Za to, jak se choval, i když nehrál, za to, jak trénoval a žil s týmem, tak si tu šanci zasloužil. Jsem spokojený s jeho výkonem," podotkl kouč Slavie.

"S Vencou jsme dlouho seděli a probírali to. Je to více věcí dohromady. Něco bylo otevřené, ale nechci to vytahovat ven. Znovu opakuji, trénoval neskutečným způsobem. Každý trénink má nejlepší data, je to dříč. I proto jsme se rozhodli mu tu šanci dát," dodal Trpišovský.