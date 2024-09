Vítězové a poražení: Senzační St. Pauli, potupení United, červené Česko a Motta opět s nulou

Fotbaloví fanoušci o víkendu opět zamířili na ligové zápasy a bylo se na co dívat. Pravidelná rubrika Livesport Zpráv si jako tradičně posvítila na vítěze a poražené minulých dní. Kdo se jimi stal tentokrát?

Tři zápasy se čekalo na první gól, čtyři na první bod a na pátý pokus se kultovnímu hamburskému týmu podařilo vyhrát. Stalo se to ve Freiburgu, první bundesligový triumf po dlouhých 13 letech byl opojný. Za týmem cestovalo na 800 kilometrů vzdálené hřiště soupeře 3500 příznivců klubu, další desítky tisíc pak slavily doma. A referát o zápase, který skončil 3:0, si nenechal ujít ani zámořský list Washington Times.

St. Pauli šlo vítězství naproti. Freiburg sice měl převahu, kvůli bojovnému výkonu hostů však v podstatě jen dvakrát vystřelil na branku. Vítězové mohli děkovat i videu, neboť dvakrát vzal domácím gólovou radost systém VAR.

Za hrdinu byl bosenský gólman Nikola Vasilj, který krátce před poločasovou přestávkou chytil Vincenzovi Grifovi penaltu. A zápas rozhodl Elias Saad. "Je to skvělý pocit dát svůj první a druhý gól v Bundeslize. Celé to nicméně bylo o brutálním týmovém výkonu. Všichni dřeli i bez míče a pak jsme efektivně využívali své šance. Je to nepopsatelné, když pak slavíte pod kotlem," zasnil se hamburský rodák s tuniskými kořeny.

Fanoušci "Rudých ďáblů" dostali další ránu. Domácí prohru s Tottenhamem 0:3 možná ovlivnilo přísné vyloučení Bruna Fernandese, výkon týmu a zejména defenzivy byl ovšem tak tristní, že si snad všichni kladou otázku, kdy bída a s ní i trenér Erik ten Hag skončí.

United doma dokázali v aktuální sezoně vstřelit zatím jen jediný gól a klesli v tabulce na 12. místo. "Od úvodního gólu jsme měli strach hrát s míčem. Byla tam spousta chyb, neměli jsme dobrý presink, Tottenham po našich špatných rozhodnutích mohl podnikat protiútoky, když jsme mu nechali spoustu prostoru," přiznal nizozemský trenér.

Na rezignaci však nemyslí. "Vůbec se nezaobírám o tom, že bych měl být vyhozen. V létě jsme se rozhodli zůstat pospolu, věděli jsme, že ten proces nějaký čas potrvá."

Když přišel před sezonou tenhle progresivní trenér do Juventusu, přebíral tým, který se marně snažil držet krok s konkurenčními milánskými giganty. Ani v nové sezoně to dosud nebylo příliš přesvědčivé směrem dopředu, "bianconeri" třikrát v řadě nedali gól a bezbrankové remízy nudily. V sobotu ale v Janově přišlo jasné vítězství 3:0 a posun na druhou příčku tabulky.

Čísla defenzivy rozhodně zaujmou: Juventus v dosavadních šesti kolech nedostal v domácí lize jediný gól a je v tomto ohledu společně s Celticem jedním ze dvou týmů napříč předními ligami celé Evropy. Nový trenér přitom před sezonou musel mimo jiné řešit otázku brankáře, když dlouholetá opora Wojciech Szczesny ukončila kariéru, a do čtyřčlenné obrany zabudoval nového stopera. Pierre Kalulu z AC Milán se stal od prvního utkání oporou a tým vypadá v úvodu sezony velmi kompaktně.

Před dvěma lety málem sehrál národní tým Bosny a Hercegoviny přátelské utkání s Ruskem, které už mělo pozastavenou účast ve všech soutěžích FIFA a UEFA. Pjanič tehdy působil v lize ve Spojených arabských emirátech v dresu týmu Al Shajrah a postavil se do čela odporu. "Celý svět trpí kvůli konfliktu na Ukrajině a my máme být první zemí, která nastoupí proti Rusku? Nemám slov," pravil tehdy bývalý záložník Lyonu, Říma, Juventusu či Barcelony. Přidali se k němu i další hráči včetně Edina Džeka a zápas byl zrušen.

Před víkendem se stal Pjanič hráčem CSKA Moskva. Zapózoval jako spasitel na bílém koni a stal se v podstatě první velkou fotbalovou hvězdou, která vzala angažmá v tamní Premier League po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. "Pojďme na to! Jsem rád, že se mohu připojit ke svému novému týmu," pravil bosenský záložník. Na svůj postoj zřejmě zapomněl a všechno zašlapal do země…

Zatímco lidé v oblasti uprostřed Evropy bojovali v uplynulých týdnech s povodněmi, Portugalsko už tradičně čelí rozsáhlým požárům. Druholigový klub Tondela má s ohnivým živlem přímou zkušenost. Na podzim roku 2017 i sami hráči bránili po příjezdu z venkovního zápasu své město. Také proto bývají hasiči čestnými hosty jejich zápasů.

Při domácím utkání s Academicem Viseu (4:1) vzdali fotbalisté hrdinům hold, hasiči i v uniformách sledovali zápas z nejlepších míst a útočník Roberto po svém gólu také zasalutoval. Tondela rozehrála sezonu velmi dobře, v šesti kolech ještě neprohrála a pracuje na návratu mezi elitu, ve které naposledy účinkovala v roce 2022.

Nejvyšší soutěž v Česku má díky Spartě, Slavii či Plzni v Evropě výrazný zvuk. Výsledky v evropských pohárech posunuly dlouho podceňovanou soutěž pohledem koeficientu na devátou příčku starého kontinentu.

Jenže tak veselá podívaná to na hřištích častokrát není. Problém je zejména s disciplínou, s tvrdostí hry a možná i v pohledu rozhodčích. Deváté ligové kolo přineslo devět červených karet v osmi utkáních a jen o jedno vyloučení nebyl vyrovnán historický smutný rekord ligy.

Červené karty v předních evropských ligách. Livesport / Flashscore

Dohromady soutěž v počtu červených karet vévodí celé Evropě, od začátku ročníku sudí vyloučili 27 hráčů. Premier League má (za šest kol) například doposud jen sedm předčasných odchodů do šaten...