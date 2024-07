Z Baníku do Premier League? O Riga se zajímají týmy z nejlepších evropských soutěží, tvrdí agent

Tomáš Rigo (22) vloni v létě přišel do Baníku jako velký talent slovenského fotbalu. Za pouhý rok v Ostravě udělal výrazný výkonnostní posun, stal se jednou z hlavních tváří slezského klubu a řekl si o pozvánku na Euro do Německa. Nyní by mohl udělat další krok, zájem o něj je i v nejprestižnějších ligách světa.

Rigo do Baníku přestoupil na začátku července 2023 ze Slavie jako nadějný mládežnický reprezentant s minimem zkušeností s dospělým fotbalem. Za pouhý rok v Ostravě se zařadil mezi tahouny týmu a agent Martin Štěpanovský proto musí řešit příjemné starosti týkající se případného přestupu.

"I přesto, že je kvůli Euru přestupový trh o něco pomalejší, o Tomáše registrujeme zájem. Chtěli by ho prvoligové kluby z Anglie, Německa, Nizozemska, Itálie, nebo Belgie. U posledních dvou jmenovaných zemí je těch zájemců dokonce víc," přiblížil v rozhovoru pro slovenský web tvnoviny.sk Štěpanovský.

Livesport Daily #284: Jestli v létě odejdu z Baníku? O tom teď nepřemýšlím, říká Tomáš Rigo. Livesport

Šikovný střední záložník byl jednou z komet uplynulé sezony. Pod Pavlem Hapalem dostal spoustu herního času a důvěru trenérovi splatil výbornými výkony. Za jedinou sezonu vzrostla jeho tržní hodnota na desetinásobek.

V případě odchodu by se tak mohl stát druhým nejdražším fotbalistou ostravské historie. "Tomášova cenovka neustále roste, případný zájemce by musel atakovat hranici tří milionů eur (zhruba 75 milionů korun)," prozradil zkušený agent.

Právě za tři miliony odešel v roce 2010 do italského Udine Matěj Vydra. Dražší byl pouze Milan Baroš, za kterého Liverpool v srpnu 2001 poslal do Ostravy sedm milionů eur (podle tehdejšího kurzu zhruba 180 milionů korun).

Jak se na případný přestup tváří v Baníku? Podle Štěpanovského trochu rozpačitě. "Je jasné, že klub o hráče Tomášových kvalit nechce přijít. Baník navíc po 14 letech postoupil do pohárové Evropy. Jsem si ale jistý, že pokud přijde zajímavá nabídka, tak ji klub bude muset řešit. Naším cílem je Tomáše posunout co nejrychleji o dům dál."

Kromě zahraničních klubů jsou ve hře i Sparta, Plzeň a Slavia. "Je to tak, nevylučujeme ani možnost setrvání v Česku," řekl Štěpanovský. Klub z Edenu má na Riga předkupní právo. Otázkou však je, jestli bude ochotný zaplatit tak vysoké odstupné.

Právě vzhledem k ceně se předpokládá, že Rigo zamíří do zahraničí. "Ve hře jsou zajímavé destinace, kde by se mohl fotbalové rozvíjet. Potřebujeme pro něj najít tým, který bude dominantní na míči, aby mohl prodat své fotbalové kvality. Tak k celému obchodu budeme přistupovat. Cítíme, že Tomáš před sebou má skvělou kariéru," řekl Rigův agent