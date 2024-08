Za Spartu nastřílím spoustu gólů, hlásí Rrahmani. Těší se na fanoušky i spolupráci s Krasniqim

Pořádně natěšený na angažmá ve Spartě je kosovský útočník Albion Rrahmani (23). Už se nemůže dočkat chvíle, až si zahraje před fanoušky na Letné. Slíbil jim, že vždy odevzdá na hřišti 100 procent. Stejně tak chce nastřílet v rudém dresu velkou porci branek a doufá, že bude klapat obnovená spolupráce s Ermalem Krasniqim (25).

Samotný hráč se nechal slyšet, že se na Letné cítí velmi dobře. "Je mi velkou ctí tady být. Je to výborná příležitost a už se nemůžu dočkat, až nastoupím před skvělými letenskými tribunami. Těším se, až se pustím do práce. Udělám všechno pro to, abych pomohl naplnit klubové cíle," slíbil Rrahmani v rozhovoru pro Sparta TV na klubovém webu.

Když měl představit své přednosti, neváhal. "Řekl bych, že umím hrát chytře a umím se ve vteřině rozhodnout, to jsou mé největší přednosti. Rychlé přemýšlení mi totiž přináší branky," pochlubil se.

Pořádně natěšený je na to, až obnoví herní spolupráci s Krasniqim."Odehráli jsme spolu mnoho zápasů. Máme hezký vztah a dobrou chemii. Na hřišti o sobě víme a nemůžu se dočkat, až spolu nastoupíme a budeme společně přinášet týmu góly a asistence," navnadil fanoušky Letenských. "Říkal mi, že je ve Spartě vše profesionální a příjemné. Znělo to krásně."

A kde se vzala přezdívka Lewa? "Tu přezdívku mi dal jeden kosovský novinář. Hrozně mi tím pomohl. Doufám, že jednou budu úspěšný jako Lewa a také posbírám hodně trofejí," přál si Rrahmani a na závěr připojil vzkaz pro fanoušky Sparty.

Statistiky hráče. Livesport

"Jsem šťastný, že jsem tady. Nemohu se dočkat, až před vámi budu hrát a po každém zápase budeme společně slavit. Slibuji, že vždy odevzdám 100 procent a budu pracovat pro tým a nastřílím spoustu gólů," řekl.

Tabulka Chance Ligy