Zbrojovka má nového majitele, stala se jím Regionální hospodářská komora Brno

Novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno se stala Regionální hospodářská komora Brno, která nyní vlastní v druholigovém klubu 95 procent. Její představitelé oznámili koupi akcií od Václava Bartoňka na úterní tiskové konferenci. Zároveň uvedli, že mají v zádech českou investiční skupinu OneCap. Zbývajících pět procent vlastní drobní akcionáři.

Cena transakce nebyla zveřejněna. Noví majitele hodlají do klubu vložit v nejbližších letech stovky milionů korun. Cílem je, aby se Zbrojovka v sezoně 2025/2026 vrátila do první ligy a o tři roky později se pokusila zabojovat o evropské poháry.

Klub měl původně převzít od Bartoňka majitel hokejové Komety Libor Zábranský. Regionální hospodářská komora Brno se ale rozhodla využít předkupní právo, které měla coby minoritní akcionář.

Generálním manažerem bude Mynář

Změní se i vedení klubu. Novým generálním ředitelem se stane Jan Mynář z firmy OneCap. V klubu končí po jednom roce sportovní ředitel Zdeněk Psotka, který dal k 31. srpnu výpověď. "Koupili jsme firmu, které se nedaří a to musí být signálem k tomu, abychom vyměnili jeho nejvyšší vedení," řekl na tiskové konferenci předseda představenstva RHK Brno Ladislav Chodák.

Regionální hospodářská komora v Brně měla jen pět dní na to, aby předkupní právo využila. Musela se jednak dohodnout s dosavadním vlastníkem Bartoňkem a hlavně sehnat silného partnera. Oslovila dva zahraniční investory a jednoho českého, firmu OneCap, s níž se nakonec dohodla, že se stane partnerem RHK. "Nešlo o žádnou složitou smlouvu, spíše o gentlemanskou dohodu, která nám umožňuje nabrat další partnery a také časem posunout firmu OneCap na pozici generálního partnera, pokud splní požadavky komory," uvedl Chodák.

Aktuální postavení Zbrojovky. Livesport

Zbrojovce se v druhé lize nedaří. Vyhrála pouze dva zápasy a v tabulce je dva body od pásma sestupu. "Už za týden proběhne valná hromada klubu, změní se vedení představenstva i dozorčí rady. Do zimy chceme přivést nového sportovního ředitele, v jehož kompetenci bude rozhodnout o trenérských postech i případných posilách," řekl Chodák.

"Vidíme to tak, že v tomto ročníku už na postup mít nebudeme, ale v další sezoně to bude jasný cíl. Klub se musí stabilizovat a dál rozvíjet. Za další tři roky by se měl pokusit zabojovat o evropské poháry," prohlásil Chodák, podle jehož vyjádření by noví majitelé měli do Zbrojovky vložit stovky milionů korun.