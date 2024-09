Další zvrat v kauze Zbrojovka. Zábranský majitelem nebude, měla by se jím stát RHK Brno

Libor Zábranský (50) se nakonec nestane majitelem fotbalové Zbrojovky Brno. Vlastník tamní hokejové Komety na webu extraligového celku uvedl, že představenstvo Regionální hospodářské komory Brno odsouhlasilo využití předkupního práva, které měla společnost jako minoritní akcionář ve smlouvě s dosavadním majitelem druholigového klubu Václavem Bartoňkem (71). V prohlášení to potvrdil také předseda představenstva RHK Brno Ladislav Chodák (66).

Zbrojovka na konci dubna informovala o chystaném převodu 80 procent akcií na bývalého hokejového reprezentanta. Počátkem srpna Zábranský oznámil, že smlouva o převodu akcií mezi ním a Bartoňkem stále není podepsána. Kontrakt nakonec uzavřeli 23. srpna, RHK Brno se ale poté v předepsané desetidenní lhůtě rozhodla využít své předkupní právo.

"Minulý týden jsem se sešel s předsedou hospodářské komory panem Ladislavem Chodákem a stejně tak i dnes v ranních hodinách nejen s ním, ale i s Václavem Bartoňkem. Při dnešní schůzce mi pan Ladislav Chodák sdělil, že představenstvo Regionální hospodářské komory Brno jednomyslně odsouhlasilo využití předkupního práva, což je legitimní, protože tohle ujednání bylo ve smlouvě s Václavem Bartoňkem," uvedl Zábranský.

Výsledky jednání respektuje. "Možná i můj pomyslný vstup do Zbrojovky urychlil další jednání o změně majitele klubu. Jak jsem několikrát avizoval, chtěl jsem Zbrojovce hlavně pomoct a teď je již na budoucích majitelích, kteří by měli být zveřejnění po řádné valné hromadě, aby ukázali, co umí a jaké plány mají s klubem do budoucna," prohlásil někdejší hráč Vsetína či Sparty.

Chodák s ředitelem RHK Brno Čeňkem Absolonem uvedli v krátkém společném prohlášení, že společnost "chápe transakci nikoliv jako obchodní, ale společensky odpovědnou".

O změně vlastníka Zbrojovky se hovořilo v podstatě od doby, kdy tým loni na jaře sestoupil do druhé ligy a během minulého ročníku se místo návratu mezi elitu trápil. Do tradičního moravského klubu měla vstoupit investiční skupina Portiva a od dosavadního vlastníka Václava Bartoňka získat podíl ve výši 61 procent. Portiva měla mít i předkupní právo na odkup zbylých akcií. Z transakce ale sešlo, o čemž klub informoval v dubnu.

Trápení Brna pokračuje po loňském sestupu z první ligy i v této druholigové sezoně. Po letošním devátém místě zvítězilo v úvodu nového ročníku pouze dvakrát z osmi zápasů a z dvanáctého místa ho dělí jen dva body od pásma sestupu.