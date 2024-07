Zklamaný Trpišovský: Bod ze Slovácka je málo, nejvíce mě mrzí zranění Vlčka. Nevypadá to dobře

Trenér Jindřich Trpišovský (48) si svůj jubilejní 300. zápas na lavičce v nejvyšší soutěži představoval jinak, stejně tak i jeho svěřenci. Slavia totiž v úvodním kole Chance Ligy jen remizovala 0:0 na půdě Slovácka a na rozdíl od Sparty s Plzní si zapsala do tabulky pouze bod. "Je to málo, vždycky chcete první kolo vyhrát. Ale teď mě mrzí zranění Tomáše Vlčka (23). O toho jsme přišli, má zraněné koleno a nevypadá to dobře," posteskl si Trpišovský před kamerami O2 TV.

Fanoušci byli po velkém letním posilování natěšení, jakou jízdu jim Slavia v úvodu ligy předvede. Jenže do ideálu mělo představení borců v černých dresech daleko. Zejména při hře směrem dopředu. "Hlavně v první půli jsme si moc věcí dopředu nevypracovali. Soupeř nás dostupoval, hrál dobře, neměli jsme pohyb směrem nahoru. Měli jsme málo příležitostí. Hru dozadu jsme zvládli dobře, ty soubojové věci, ale dopředu chybělo dobré řešení," věděl náročný trenér.

Po přestávce se podle něj zápas proměnil ve velký boj. "Měli jsme tam dvě věci. Honzou Bořilem a tu trmu vrmu, kdy to tam někdo tečoval. Ale nic jsme neproměnili. V některých fázích jsme i ztráceli jednoduše balon. Nedostali jsme se do tlaku, chyběl gól ze standardní situace, kterým jsme si pomohli v minulé sezoně," ohlížel se zklamaně za zápasem.

Na Slavii platila jednoduchost a bojovnost, Trpišovského svěřenci si se Slováckem nedokázali poradit. "To je venku vždycky podobný. Soupeř hraje jednoduše a bojovně. My se s tím musíme vyrovnat. Dozadu jsme byli spolehliví, dopředu to bylo málo," připustil nedostatky ve hře vicemistra kouč.

Do hry nasadil i největší letní trumf, útočníka Tomáše Chorého. Ten šel na plac v 59. minutě. "Pomohl nám překlenout situaci směrem nahoru. Vaško tam skákal dobře, měli jsme si sebrat víc míčů, co byly pod ním," bránil se rozboru hry explzeňského hráče.

Trpišovský věděl, že remíza je na startu ligy velkou nepříjemností, protože Sparta i Plzeň vyhrály. "Samozřejmě vždycky chcete vyhrát první kolo, bod je málo. Navíc jsme přišli o Tomáše Vlčka. To mě nyní mrzí nejvíce. Nevypadá to dobře, je to koleno, v souboji se mu otočilo. Půjde na rezonanci, teď je něco těžké predikovat," dodal kouč Slavie.