Největší taháky Chance Ligy: Boj o Ligu mistrů, obměna Plzně, nový Liberec nebo faktor Chorý

Fotbalový fanoušek se ani nenadál a od konce sezony se díky Euru přenesl rovnou na start té další. Chance Liga, česká nejvyšší soutěž, startuje již v pátek večer. Jaké taháky nabídne? Hlavní motiv je jasný, vítěz ligy jde přímo do Ligy mistrů. Mnohem zajímavěji ale vypadají i týmy druhého sledu. Na co se tedy těšit?

Boj o účast v Lize mistrů

Jasný motiv sezony. Kdo vyhraje ligu, jde přímo do Ligy mistrů. Nejprestižnější evropské klubové soutěže, kde se hraje na těch nejlepších stadionech proti nejvěhlasnějším týmům. A taky se tam vydělá nejvíce peněz. Přímý postup je obřím lákadlem, který opět o něco zvedá prestiž české soutěže.

Když se o přímý postup hrálo naposledy, smál se ten třetí vzadu. Tehdy po mohutném zbrojení neslavilo ani jedno z pražských "S", ale Viktoria Plzeň. Jestli to tak bude i letos, se teprve uvidí, ale jasné je, že od prvního kola se půjde hlavně po výsledku.

Friis jako nástupce Priskeho

Do boje o Ligu mistrů půjde už v létě přes předkola pražská Sparta. Na zteč ji povede Lars Friis, ještě do června asistent Briana Priskeho. Zatímco druhý jmenovaný odešel do Feyenoordu, Friis povýšil a je z něj hlavní trenér. Realizační tým Sparty se proměnil celkově, přišli noví asistenti, kteří donáší svěží vítr.

Jak to bude fungovat, se uvidí. Start do přípravy měl nový trenérský štáb skvělý, skóre 6:1 z dvojzápasu proti AIK Stockholm a Trnavě vypadal dobře, ale inkasovaná pětka od Bröndby a remíza se Salcburkem dojem trochu kazí. Důležité však bude, jak se sparťané předvedou v prvním kole proti Pardubicím a následně v předkole Ligy mistrů. Zvládne to Friis?

Chorý slávistou. Zvládne to?

Údajná přestupová částka 3 miliony eur za Tomáše Chorého, který přestoupil z Plzně do Slavie, budí rozpaky. Je jen na něm, aby je rozprášil. Jak jinak než góly. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se snažil přesvědčit, že se jedná o dobrý krok. Pokud dá v sezoně 15 branek a dotáhne sešívané k titulu, nezbyde fanouškům (nejen) soupeřů uznat, že šlo o dobrý krok. Ale jestli ne, bude oheň na střeše. Chorý to musí ustát.

Plzeňská cesta

Šéf Plzně Adolf Šádek o tom mluvil na předsezonní tiskové konferenci. Zatímco dříve byla cesta Plzně brát zkušené hráče, kterým končily smlouvy, teď se Viktoria zaměřila na mladíky, kteří mají hlad a velký potenciál. Plzeň se tak z ničeho nic stala velmi zajímavým týmem i pro nestranné fanoušky.

Bude hrát šestnáctiletý Jiří Panoš? Kolik gólů dá mládežnický reprezentant Christophe Kabongo? A stane se z Robina Hranáče skutečný lídr? Otázky, na které se odpoví až v sezoně, vzbuzují pozornost již nyní. A pozor, Viktorii z boje o titul nemůžete vyškrtnout nikdy.

Liberec s miliony v zádech

Titul by byl asi příliš smělý cíl, ale první pětka má být povinnost. Liberec prošel pod novým majitelem Ondřejem Kaniou zásadní obměnou. Nové logo, nový marketing, ale také nové vedení klubu či trenérský štáb. K tomu dvouciferný počet posil. Otázka před sezonou tedy zní: stihne si to všechno sednout?

O svou pověst bude bojovat i Radoslav Kováč, který v dosavadní trenérské kariéře bojoval hlavně o sestup. Teď už nemá kam uhnout, kádr je stvořen k jeho obrazu.

Slovácko bez Svědíka

Na Slovácku se na jarní část sezony tak nějak zapomnělo. Radši. Bída, prohra za prohrou, bezkrevné výkony a k tomu odchod trenéra Martina Svědíka. I tak ale tým z jihu Moravy bojoval do posledního kola o evropské poháry.

Tým přebral Roman West, někteří zkušení hráči v čele s Michalem Kadlecem skončili, počítá se s úpadkem. Dopředu se derou jiní, Slovácko asi bude cílit na klidný střed. I tak ale bude zajímavé sledovat, jak se klub se ztrátou Svědíka popasuje. Příprava budila rozpaky, což přiznal i trenér West. První kolo proti Slavii bude křest ohněm.

Překoná se rekord návštěvnosti?

V uplynulém ročníku byla průměrná návštěvnost v základní části (tedy po 30 kolech) 6 389 diváků, což byl historicky druhý nejlepší počin. Motiv je tak jasný, překonat tento rekord, který trvá od sezony 1996/97, kdy bylo na tribunách průměrně 7 155 fanoušků. Se současným fotbalovým boomem to nevypadá nereálně.