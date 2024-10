Zlomí Kováč prokletí stadionu, odkud se prodal do světa? Na Spartě dostal nejvíce branek

Byl zvyklý na Letné vyhrávat. V dresu Sparty odehrál Radoslav Kováč (44) na domácím hřišti 34 ligových zápasů, z toho bylo 25 vítězných. Jen dva skončily prohrou. V nové životní etapě – kariéře trenéra – se mu pražský stadion proměnil v nehostinné prostředí. Bilanci 0-0-3 a skóre 6:14 se pokusí vylepšit dnes večer s Libercem.

Více inkasovaných branek při štacích v Opavě, Pardubicích a v Liberci nikde nedostal. Přitom se jedná o součet pouhých tří zápasů. Na Letné bývalý střední záložník či obránce platí daň za svou filozofii. Někdo ji nazývá pokusem "chtít hrát fotbal", kritici ji vnímají spíš jako naivní představu o tom, že rozehrát otevřenou partii na Spartě, je cesta k neúspěchu.

Jak vypadaly tři předchozí bitvy?

Naposledy Kováčův tým inkasoval v Praze pět branek. Ve 24. minutě vedli rudí už 3:0. Po utkání se však primárně řešil zákrok Kaana Kairinena, který šlápl na kotník Michala Hlavatého.

"To byl likvidační zákrok. Hlavatý je náš klíčový hrát, kapitán a Kairinen to věděl. Nedostane ani žlutou a přitom je to jasná červená karta," prohlásil Kováč. "Všichni děláme chyby, já jsem zodpovědný za to, že jsme dostali pět gólů. My jsme hráli slabě, ale tohle je nepřijatelné."

Komise rozhodčích mu posléze dala za pravdu a uvedla, že finský záložník měl být vyloučený. Navíc dodala, že za stavu 3:0 pro domácí měli hosté zahrávat pokutový kop po faulu Krejčího.

Předešlá bitva stejných soupeřů dopadla totožným výsledkem pro Spartu. Pardubice však byly pro Pražany mnohem vyrovnanějším soupeřem, než jak by se podle výsledku na první pohled zdálo.

"Dostat pět gólů je hodně špatný, ale přijde mi, že výsledek je krutý. Samozřejmě respektuju sílu Sparty, ale mrzí mě, že jsme domácím góly nabídli sami," hodnotil utkání pardubický kouč.

Zápas před prázdnými tribunami, trenéři při rozhovorech s rouškami… Ne, tohle nebyla ideální fotbalová kulisa. Pro Adama Hložka to však nepředstavovalo velký problém a soupeře ze Slezska vytrestal hattrickem.

"Chválím Opavu, že zady nezalezla, že hrála odvážně. Určitě je to lepší, než vyčkávat a hrát na jedna nula. Měla i další šance stejně jako my," pronesl po výhře sparťanský trenér Pavel Vrba. Kováč byl však z výkonů rozmrzelý. "Odvaha je fajn, ale když dostaneme čtyři góly, to nejde…."

O měsíc později, kdy už bylo jasno o sestupu SFC do druhé ligy a v klubu nastaly různé změny v jeho vedení, se Kováč rozhodl rezignovat.

Jaké jsou vyhlídky pro Kováčův tým před čtvrtým zápasem na Letné? Za normálních okolností by jel do Prahy s jedním z nejsilnějších mužstev, které dosud vedl. Jenže před reprezentační pauzou inkasoval Slovan v derby od Jablonce pět branek.

"Sparta je doma silná. Poslední dva zápasy prohrála, takže nás čeká velmi náročný zápas," pronesl Kováč pro klubový web. "Určitě na Letnou jedeme zkusit urvat nějaké body. Samozřejmě víme, že po minulém zápase musíme být v úplně jiném rozpoložení, v jiném nastavení, s daleko lepší organizací a určitě musíme daleko lépe bránit, než jsme bránili s Jabloncem."