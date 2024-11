Změní Kairinen po sezoně dres? Uvidíme, ale ve Spartě zůstat nechci, překvapil Fin

Kaan Kairinen prozradil, že by rád brzy ze Sparty odešel do prestižnější evropské ligy.

V současném rozpoložení to pro Spartu nezní jako dobrá zpráva. Twitterový účet Sparťanské Noviny s odkazem na server yle.fi totiž uvádí, že se s letenským klubem brzy hodlá rozloučit klíčový záložník Kaan Kairinen (25). Ten má sice ve Spartě smlouvu do roku 2028, ale příští rok už by rád oblékal dres jiného evropského klubu.

Kairinen je důležitou součástí sparťanské sestavy, fanoušci si jistě rádi vzpomenou na parádní trefu záložníka v utkání Ligy mistrů na půdě Stuttgartu, která Spartě vynesla remízu 1:1. Trefil se pak i doma proti rakouskému Salcburku, kdy pomohl k výhře 3:0.

Teď to podle všeho vypadá, že už moc dalších startů v Champions League v rudém dresu Sparty nepřidá. Agent hráče Sami Salonen přišel s informací, že má letenský klub zájem hráči brzy prodat na lepší adresu do jedné z prestižních evropských lig.

O tom, že kvalita záložníka převyšuje českou nejvyšší soutěž, je přesvědčený i sparťanský trenér Tim Sparv. "Kaana vidím v budoucnu v nejlepších evropských ligách. Je opravdu dobrý a konzistentní, týden co týden. To je něco, co velké kluby chtějí." uvedl Sparv pro web yle.fi a naznačil, že o hráče bude zcela jistě zájem. "Chtějí vidět hráče, který dokáže hrát dvakrát týdně. A tohle Kaan dokáže," dodal člen realizačního týmu finské reprezentace.

Fanoušky mistra z Letné nepotěšil ani samotný hráč, který výše zmíněné informace potvrdil. "Moje působení v Praze bylo skvělé, ale nechci tu zůstat. Vím, že v současné době se věci po osobnostní stránce vyvíjejí dobře. Uvidíme, jaká bude situace na konci sezony. Mně osobně je jedno, jestli to bude Španělsko, Itálie nebo Německo," naznačil směr, kde by rád pokračoval v kariéře.

