Změní Slavia svůj styl? Chorý přinese navíc jen dominanci ve vzduchu, říká analytik

Přestup léta v Chance lize na trase Plzeň – Praha budí emoce. Jak bude platný Tomáš Chorý (29) pro Slavii? Jaké herní prvky týmu z Vršovic přinese? A potřeboval trenér Jindřich Trpišovský příchod tak drahé posily? Na tyto a další otázky kolem reprezentačního útočníka hledají odpovědi Livesport Zprávy.

Na úvod shrnutí, jakou paletou Slavia disponovala před Chorého příchodem a o jaké hráče měla či stále ještě má na trhu zájem. Na soupisce v minulé sezoně byli Mojmír Chytil, Václav Jurečka, Muhamed Tijani, Mick van Buren a v útoku může být využitý i Ivan Schranz. To je celkem 44 ligových branek z minulé sezony.

V létě se z hostování z Teplic vrátil Daniel Fila (10 gólů) a klub naopak opustil Muhamed Tijani (dva góly). V uplynulých týdnech Slavia přesto akutně sháněla hrotového útočníka. Jejím cílem byl Daniel Vašulín, který však nabral směr Plzeň.

Útočníci Slavie se v minulé sezoně postarali o 44 branek. Livesport / Profimedia

Červenobílí se tedy museli zaměřit na jiné jméno a překvapivě ukázali na Chorého. Slávistické vedení neodradila ani cenovka, která se má pohybovat mezi 3,5 až 4 miliony eur a plat, který z něj udělá jednoho z nejlépe vydělávajících hráčů týmu.

Potřebovala však Slavia přivést zrovna Chorého? Pohledů existuje několik. Finanční, koncepční, pragmatický či analytický. A právě podle datového analytika Marka Kabáta tento tah velký smysl nedává. "Chorý přinese v porovnáním s Mojmírem Chytilem nový rozměr ve formě dominance ve vzduchu," nabízí plusy nejdražšího transferu v historii české ligy.

Podle dat společnosti StatsBomb je skutečně Chytil ve spoustě ohledech lepší volbou než Chorý. V minulé sezoně měl slávistický útočník v průměru na 90 minut vyšší počet střel, xG (očekávané góly) či počet dotyků s míčem uvnitř pokutového území.

Zásadní rozdíl je pouze ve hře ve vzduchu. S nadsázkou se dá říct, že Chorý byl nekorunovaným králem vzdušného prostoru mezi ligovými útočníky. Je to však dostatečná obhajoba takové investice?

"Nemyslím si. Byť je ve hře přímý postup do Ligy mistrů, tak z analytického pohledu mi to nedává smysl. Pokud by Slavia chtěla využít Chorého silných stránek, tedy hry ve vzduchu, znamenalo by to, že překope svůj taktický plán a bude na něho centrovat dlouhé balony, což se vzdaluje od efektivních a moderních strategií," říká Kabát.

Často se navíc zmiňuje přítomnost Fily, který minulou sezonu strávil na hostování v Teplicích, kde ve 27 zápasech nastřílel 10 branek. Z pohledu dat si na severu Čech nevedl vůbec špatně. V průměru na 90 minut xG 0,25 a 2,24 střely.

Stejně jako Chytil oproti Chorému zaostal ve vzduchu, ale vzhledem ke své tělesné konstituci (190 centimetrů) se dá očekávat zlepšení. Navíc je o sedm let mladší než čerstvá posila z Plzně.