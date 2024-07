Náhrada za Chorého? Plzeň přivedla do útoku Brazilce Ricardinha, podepsal na tři roky

Plzeň představila posilu do útoku, z bulharského Levski přivedla brazilského útočníka Ricardinha (23). Bývalý hráč Sao Paula nebo Gremia působil v Evropě v portugalském Maritimu a naposledy v Sofii. Ve Viktorii by měl zacelit díru, která vznikne očekávaným odchodem reprezentanta Tomáše Chorého (29).

Cena za Ricardinha by se měla pohybovat kolem milionu eur, což je zhruba čtvrtina předpokládané sumy, za kterou by měl z Viktorie odejít do Slavie Tomáš Chorý.

"Poslední rok jsme hráče pozorně sledovali a k prvnímu kontaktu došlo již v zimě. Nyní jsme se rozhodli přivést jej do našeho týmu,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

"Jde o kreativního a zároveň rychlostně disponovaného útočníka, který je velmi silný v zakončení. Těší nás, že se vše podařilo dotáhnout a Ricardinho se k nám může připojit do hernímu kempu v rakouském Westendorfu,“ dodal.

V Bulharsku zaznamenal Ricardinho 20 branek v 56 zápasech. "Na Viktorii se moc těším. Vím, že hraje pravidelně evropské poháry a beru to jako velkou výzvu,“ nechal se slyšet po podpisu smlouvy.