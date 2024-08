Americký kanonýr Camara píše v Česku pozoruhodný příběh aneb z krajského přeboru až do 2. ligy

První profesionální smlouvu podepsal teprve před dvěma týdny, minulou sezonu nastupoval Damani Camara (28) v krajském přeboru a jednou dokonce naskočil do utkání okresního přeboru. Americký kanonýr na sebe svými výkony a čísly upozornil natolik, že si ho vyhlédl druholigový Varnsdorf a mnozí ho nyní nazývají klenotem z Ohia.

V Americe přitom hrál pouze amatérské soutěže za FC Columbus a Michigan Stars. Následně si krátce vyzkoušel i 6. německou ligu, kde hájil barvy Türksporu Augsburg, po chvilce byl ale přeřazen do rezervního týmu. V roce 2023 měl odejít do jiné země, ale z důvodu uzavření přestupového okna se transfer nestihl dokončit.

Osmadvacetiletý hráč se tak přes kontakty svého agenta na poslední chvíli dostal do českého klubu Spartak Police nad Metují, který hrál v tu dobu krajský přebor. V uplynulé sezoně se stal v královehradecké soutěži nejlepším střelcem, když nastřílel 41 gólů a pomohl tak týmu k suverénnímu postupu do divize. Camara si dokonce připsal i jeden start za rezervní tým Spartaku, jenž působí v okresním přeboru, kde v posledním zápase vstřelil s kapitánskou páskou na ruce dvě branky a pomohl ke konečnému druhému místu.

Urostlý forvard na sebe upozornil tak moc, že si jej vyhlédl druholigový Varnsdorf, kde zahájil Camara přípravu na novou sezonu. "Po úspěšném absolvování letní přípravy byl uzavřen přestup amerického útočníka Damani Camary, který do Varnsdorfu přichází ze Spartaku Police nad Metují. Urostlý útočník v minulé sezoně v Krajském přeboru nasázel 41 branek, musí však zapracovat na fyzické kondici," zveřejnil tým ze severu Čech na svém webu.

Rodák z Ohia, který strávil své dětství v Guineji, za Varnsdorf nastoupil už do třech soutěžních utkání, ve kterých se hned dvakrát prosadil a pojistil výhru 3:1 nad Opavou a 6:1 nad Zbrojovkou Brno. Kanonýr, jenž podepsal svůj první profesionální kontrakt právě až letos v létě, ze začátku dostával menší minutáž. Při drtivé výhře na půdě Brna však už odehrál 82 minut a kromě gólu byl také obětí faulu, po němž Luděk Pernica dostal červenou kartu.

Pokud by se Camarovi podařilo udržet jeho střelecké tempo, mohla by časem přijít i nějaká nabídka z nejvyšší soutěže a tento unikátní příběh by tak mohl pokračovat.