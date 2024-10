Brno proti rezervě Slavie prodloužilo čekání na výhru. Stav klubu není dobrý, přiznal šéf

Osmatřicet dní je ve funkci šéfa druholigové Zbrojovky Brno Jan Mynář. V poločase druholigového duelu mezi Brnem a rezervou pražské Slavie, z něhož si brněnští nakonec odnesli bod za remízu 1:1, se funkcionář rozpovídal o plánech pro nejbližší období. "Stav klubu není dobrý a nejde jen o výsledky. Za posily jsme připraveni utratit desítky milionů korun," prozradil.

Je jasné, že Zbrojovka musí dohrát podzimní část Chance národní ligy alespoň s troškou cti. Proti Slavii získala bod za remízu 1:1, díky kterému se alespoň do víkendových zápasů odlepila ode dna druholigové tabulky. To by však měl být pouze začátek. Zásadní změny v klubu příjdou v průběhu zimní pauzy.

"Musíme dělat všechno najednou. Budovat infrastrukturu klubu ve smyslu tréninkového centra, musíme zkusit zajistit dostatečné tréninkové plochy. Na projektu nového stadionu pracujeme průběžně, ale to je běh na dlouhou trať, tam se stejně během zimy nic nestane. Takže kluci budou mít hlavně na starosti postavit kádry od akademie až po áčko. Jak po stránce realizačních týmů, tak po stránce hráčské," popsal Mynář, co čeká Zbrojovku v nejbližších dnech a po skončení podzimu.

Přiznal také, že stav klubu není dobrý. "To vidíme všichni a nejen na výsledcích, ale i v rámci infrastruktury, šíře kádru. I v rámci finanční stránky klubu. Je to ve stavu, kdy je před námi hodně práce, aby došlo ke zlepšení," konstatoval s tím, že důležité bude posílení hráčského kádru A týmu. Ten byl před pátečním duelem na posledním místě tabulky.

"Ideálně chceme posílit na všech pozicích, to okno je ale relativně krátké, uvidíme, co všechno stihneme. Bavíme se o řádu středních jednotek hráčů, které bychom rádi přivedli. Do posil jsme schopní investovat desítky milionů korun," dodal.

Výrazně pomoci by mělo i angažování tří zkušených osobností do organizační struktury kluby. Nejvýše je v hierarchii Martin Jiránek. "Moc lidí neví, že po skončení kariéru působil jako skaut ve Sport Investu, je mnohem zkušenější, než to vypadá. Je to nová krev do fotbalu. Chtěli jsme to oživit," vysvětlil důvody, proč Zbrojovka sáhla po bývalém reprezentantovi.

Do Zbrojovky se vrátili také Jan Polák a Pavel Zavadil. "Zavadil je asistentem trenéra. Honza Polák má roli spojky mezi sportovním ředitelem a realizačním týmem, je to motivátor, chodí s týmem na tréninky, bývá v kabině. Je blíže týmu," objasnil Mynář.

Další krok na cestě vzhůru může brněnský celek udělat v důležitém souboji s rezervou Baníku. Tedy v duelu s týmem, který se rovněž motá u dna druholigové tabulky.