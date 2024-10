Kanonýr Necid pomohl dvěma góly k výhře Žižkova, Sparta B padla v Olomouci po červené kartě

Tomáš Necid (35) táhne ofenzivu Viktorie Žižkov a znovu to potvrdil ve 13. kole Chance Národní Ligy (ChNL), když dvěma góly přispěl k výhře nad Zbrojovkou Brno 4:2. Zkušený útočník dal v aktuální sezoně už 11 ligových branek. Ze soubojů B-týmů vyšly vítězně rezervy Baníku, který přehrál Slavii 3:1, a Sigmy Olomouc. Ta si doma poradila se Spartou 3:1. Hosté hráli od 17. minuty bez vyloučeného Roman Horáka (19).

Sparta vstoupila do utkání velmi aktivně. V osmé minutě předvedl pěknou kombinaci na jeden dotek na levé straně hřiště Lukáš Penxa s Matyášem Jedličkou, zakončení nejlepšího střelce sparťanské rezervy ale skončilo těsně nad brankou Jana Koutného. Aktivita Sparty byla odměněna v 16. minutě, kdy Penxa odcentroval do pokutového území, jeho nabídku sice ještě vyrazil Koutný, ale odražený míč dopadl přímo na hlavu připraveného Daniela Michla, který se skórováním do odkryté branky neměl sebemenší problém.

Už o minutu později ale snížil šance pražského celku na výhru Horák, který za likvidační zákrok na Deleho Israela viděl červenou kartu. Od tohoto momentu převzali iniciativu domácí. Ve 24. minutě se do míče z hranice šestnáctky opřel Martin Pospíšil, brankář Jakub Surovčík však konečky prstů vytlačil jeho pokus na břevno. Kapitán Sigmy dostal šanci na reparát v 36. minutě, postavil se k volnému přímému kopu z 20 metrů a krásně jej zakroutil do levé šibenice Surovčíkovy branky.

Ve 42. minutě přišla pro Pražany další rána, Štěpán Langer vystřelil z pravé strany, Surovčík jeho pokus vyrazil k nepokrytému Jáchymu Šípovi, a ten se štěstím dorazil míč do sparťanské branky. Šíp se v 56. minutě změnil ze střelce na asistenta, když přesnou přihrávkou z levé strany připravil první branku v sezoně pro Kennetha Ikugara, který z bezprostřední blízkosti prostřelil Surovčíka. Sigma si ve zbytku zápasu proti oslabenému týmu dvougólové vedení bezpečně pohlídala a mohla se radovat z výhry.

Ostravané šli do vedení z první šance utkání již v osmé minutě. Svižná akce po pravé straně obohacená o efektní patičku Petra Jaroně vyústila ve střelu Komljenoviče, kterou parádním zákrokem vyrazil gólman Jan Sirotník, míč však dorazil do odkryté brány Dávid Jackuliak.

Vyrovnání obstarali slávisté ve 14. minutě. Teprve 17letý Šimon Slončík si na rohu vápna zasekl míč na střed a levačkou vyslal milimetrově přesný centr na hlavu Elmedina Ramy, jenž zblízka zakončil razantně a přesně. O šest minut později však vybojoval na půli hřiště balon Sacha Komljenovič, dynamickým driblinkem se dostal až před hranici vápna, odkud vyslal placírkou umístěnou střelu ke vzdálenější tyči.

Po výměně stran se na další gólovou příležitost čekalo až do 65. minuty, do té doby byl epicentrem dění střed hřiště. První střela druhé půle však byla hned gólová. Po levém křídle prchnul Issa Fomba a vyslal centr, který přetavil v gól z druhé vlny dobíhající Michal Fukala. Sešívaní se snažili zvrátit výsledek, ani řada střídání a převaha na míči však nevyústila v kloudnou příležitost. V závěru naopak musel několikrát zasahovat Sirotník.

Skvělá divácká kulisa na stadionu v Seifertově ulici se promítla i do vysokého tempa, ve kterém se hrálo hned od úvodního hvizdu. Jako první rozjásal fanoušky hostů v 17. minutě Roman Potočný, který se po rychlém protiútoku a přesné přihrávce od Adama Kronuse dostal do pokutového území, kde prokázal své zkušenosti a pravačkou přehodil brankáře Martina Melichara.

Odpověď domácích na sebe však nenechala dlouho čekat. Už o tři minuty později se totiž za obranu hostů dostal nejlepší střelec soutěže Necid, který ustál souboj s jedním z obránců a propasíroval míč za záda Filipa Muchy.

První půlhodinu hry navíc ve velké pohodě hrající Necid završil další trefou, když po rohovém kopu dotlačil míč pár centimetrů za brankovou čáru, a dokonal tak obrat domácích. Svou druhou branku zápasu ale stihl před přestávkou zapsat i Potočný, který z přímého kopu zavěsil míč do levé šibenice a vyrovnal na 2:2.

Úvod druhého dějství patřil především gólmanům. Nejprve vytáhl skvělý zákrok proti hlavičce Filipa Štěpánka domácí Melichar, zahanbit se však chvíli po hodině hry nenechal ani hostující Mucha, který zneškodnil stoprocentní příležitost Necida. V 73. minutě ale poslal do vápna přízemní centr z pravé strany Marek Richter, balon si našel právě ostřílený kanonýr a s přispěním hostujícího Filipa Štěpánka poslal míč do sítě.

Vítězství domácích navíc po samostatném úniku pojistil technickou střelou k levé tyči Dominik Gembický, a završil tak parádní ofenzivní představení Viktoriánů.