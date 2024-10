Nový stadion je priorita číslo dvě, tvrdí Mynář. Důležitější pro něj je tréninkové centrum a akademie

Čekají na druholigovou Zbrojovku Brno lepší fotbalové zítřky? Fandové doufají, že po další změně vlastníka přijde po dlouhých letech kýžená změna. O situaci slavné značky, o současných prioritách a roli nového sportovního ředitele Martina Jiránka promluvil šéf klubu Jan Mynář. "Je to špičkový člověk, extrémně rozumí fotbalu. Poskládá tým, jak uzná za vhodné. My musíme zajistit finanční stránku," naznačil Mynář, že po sportovní stránce bude právě Jiránek mužem číslo jedna.

Zbrojovka Brno má nového vlastníka, je jím Regionální hospodářská komora Brno. Už během pár měsíců by ale majoritu mohla získat společnost OneCap, která už nyní klub podporuje a z jejich řad se rekrutuje i současný šéf klubu Mynář. "Máme dohodu, pokud my splníme nějaké podmínky během podzimu a zimní pauzy, tak máme možnost do klubu vstoupit a stát se majoritním vlastníkem," potvrdil během rozhovoru pro klubovou televizi Zbrojovka TV.

Momentálně jsou ale prioritou úplně jiné věci, problémů k řešení má Zbrojovka více než dost. "Čeká nás spousta práce, převzali jsme klub v nějakém stavu, ale už máme ucelenější obrázek, co tady je a není. Je to celé hodně intenzivní, což mám rád," konstatoval podnikatel z Frenštátu pod Radhoštěm. Těší ho, že jednání s městem i partnery klubu jsou velmi vstřícná.

Řeč přišla i na personální změny v klubu, kde skončil na pozici sportovního ředitele Zdeněk Psotka. Prý dal sám výpověď, nebyl prostor pro debaty. A tak se v Brně rozhodli oslovit bývalého reprezentanta Martina Jiránka a došlo k dohodě. "Je to po všech stránkách špičkový člověk. Má zkušenosti, extrémně rozumí fotbalu, bude to obrovský přínos," věří Mynář.

Odpovídat tomu budou i pravomoci, které Jiránek dostal. "Poskládá tým, jak uzná za vhodné. My mu budeme oporou, musíme zajistit finanční stránku na přestupy. Nebudeme se podílet na tom, kdo přijde a jaká tvář týmu bude," dodává s tím, že současné postavení týmu sice není dobré, ale rozdíly v tabulce nejsou velké a ztráta se na jaře dá dohnat. "Tým je v nějakém stavu, musíme se soustředit na zimu a přestupové okno."

Za Lužánky se klub nevrátí

Okamžité doplnění kádru bylo vyloučeno s tím, že oslovení hráči přišli s podmínkami, které byly pro klub neakceptovatelné. "Nedávalo to smysl a nemělo by to extrémní přínos," míní šéf Zbrojovky a promluvil o situaci ohledně stadionu a zázemí klubu. Ze hry je prý varianta, že by se klub vrátil za Lužánky. Ve hře jsou naopak úpravy na stadionu v Srbské.

"Je rozpracovaná studie, první etapa už se tendruje, ohledně revitalizace stadionu. Řeší se dostřešení některých částí, oprava turniketů, šaten až po vybudování zázemí, které by mělo vzniknout místo části tribun," tvrdí Mynář s tím, že nedokáže říct přesný časový harmonogram, ale do první ligy bude vše připravené…

Promluvil také o možné výstavbě nového stadionu, která je ale v Brně dlouholetým tématem. "Je to priorita číslo dvě, vedle tréninkového centra a akademie, to je důležitější," neskrývá plány podnikatel. Vše se řeší. Monitoruje a hotovo by snad měl být řádu vyšších jednotek let. Každopádně, pokud by se nový stadion realizoval v oblasti současného velodromu, byla by ve hře maximální kapacita 23 tisíc míst.

Současné vedení také dělá maximum pro to, aby klub dále vystupoval jako Zbrojovka Brno. "Pokud to bude aspoň trochu možné, tak uděláme všechno pro to, aby zůstal název zachován. Majitelem značky je soukromá firma, je nějaká smlouva o používání té značky, je to nějak nastavené. My to budeme s tou firmou řešit,“ dodal s tím, že fajn by byla i spolupráce s hokejovou Kometou. "Jde o to vymyslet, jak by to mohlo fungovat a co z toho ten který klub měl. Ale dává to smysl."

Když se pak měl Mynář sám představit fandům, řekl o sobě, že je kluk ze severní Moravy, od šesti do 18 let hrál fotbal, ale také běžkařil a dělal triatlon. "Sportem žiju. Jinak jsem ekonom, manažer, spoustu firem jsem otočil z nějakých problémů do funkčních podniků. Jsem univerzál, co si musí poradit ve specifické situaci. Musíte se vždycky poprat, zatnout zuby, urvat to a vyhrát," naznačil své krédo, které se ve Zbrojovce určitě bude hodit.

Řekl také, že na koupi nějakého sportovního klubu myslel už pár let, ale neměl dostatečné finanční prostředky. "Měl jsem to ale pořád v hlavě, takže tohle je částečně splněný sen koupit klub," prozrazuje. Dobře ví, že ho čeká pořádná porce práce, kdy vše nemusí hned fungovat podle představ. "Nebude to rovná čára směrem nahoru," očekává ohledně budoucnosti. "Ale máme strategii, které se chceme držet. Urvat to tvrdou prací, která povede k výsledkům," dodává.