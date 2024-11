Brno začíná posilovat mimo hřiště, nové tváře budou řídit mládež či kondici

Sliby se mají plnit. A druholigová Zbrojovka Brno na konci podzimu jeden takový dala. Byl o nutnosti posílit během zimní pauzy hráčský i realizační tým. "Je nám ctí představit v našich řadách zkušeného trenéra a funkcionáře Michala Prokeše a uznávaného kondičního kouče Josefa Andrleho," pochlubil se momentálně 14. klub Chance Národní Ligy na webu.

Na hráčské posily nový vlastník Zbrojovky nachystal desítky milionů korun, jako první ale došlo na nové tváře v jiných strukturách slavné fotbalové značky. Prokeš přichází jako ředitel úseku mládeže, kde by mělo být jeho cílem nastavení jednotné a ucelené sportovní koncepce.

"Budeme spolupracovat na tom, abychom se zlepšili – od nejmladších kategorií až po A tým. Trenéři na sebe musí ve své práci s hráči navazovat. Často se stává, že každý má svoji představu, ale pokud jsou trenéři vzdělaní, otevření spolupráci a jejich ego je v normě, bude to fungovat. Je to jako ve škole, kde jednotlivé ročníky navazují na ty předchozí. Pokud nějaký krok přeskočíte, způsobí to problémy," vysvětlil svou strategii Prokeš.

Klub se netajil tím, že chce zapracovat na zlepšení a zkvalitnění tréninkových podmínek, stejně tak na posílení trenérských týmů o další odborníky. "Rozšíříme realizační týmy, přijmeme odborníky do všech sportovních úrovní klubu a zlepšíme trénink. Velká změna nás čeká v oblasti prevence, zdravotní péče a kondiční přípravy. Změny se budou týkat i způsobu hry, ovšem nezaměňoval bych to s rozestavením," upozornil expert.

Ten se nejprve v novém klubu musí pořádně rozkoukat a zanalyzovat současné prostředí. "Personální, systémový, hodnotový i komunikační audit je nutný. Chci vidět fungující a nefungující věci. Co nefunguje, přenastavíme, co funguje, rozvineme. U mládeže začneme také s interním vzděláváním," odtajnil další z plánovaných novinek Prokeš s tím, že u mládeže jsou podle něj lepší podmínky než u A týmu. Konkrétně srovnával TCM v Brněnských Ivanovicích a areál v Srbské.

Na startu angažmá také přiznal, že není dlouhodobým fanouškem Zbrojovky. "Fotbalové Brno je však velkou výzvou. Moje práce bude o tvorbě týmu a sdíleném prostředí, kdy tým lidí společně tvoří něco, co dává smysl," naznačil, že pro Zbrojovku i tak odvede maximum. V klubu vidí ohromný potenciál a hodlá pomoci naplnit vizi nových majitelů.

"Zároveň si chci splnit sen a vybudovat v Česku klub, který bude produkovat konkurenceschopné hráče pro A-tým, reprezentaci a pro kvalitní zahraniční kluby. Věřím, že Zbrojovka bude úspěšná sportovně, užitečná společensky a příkladná pro výchovu budoucích generací," doplnil.

Řízením sportovního úseku v oblasti kondice bude pověřen Josef Andrle. "Mým úkolem je vytvoření systému kondiční a pohybové přípravy, který doplní fotbalový trénink. Začínáme od A-týmu a postupně to budeme šířit napříč všemi věkovými kategoriemi," přiblížil svou roli Andrle, který na začátku proškolí tým kondičních trenérů a fyzioterapeutů v klubu. "V dnešním fotbale je kondiční příprava rovnocenná s fotbalovým tréninkem – bez dobré fyzické přípravy nemůže ani ten nejlepší trenér hrát moderní fotbal,“ dodal Andrle.

