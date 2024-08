Sigma v souboji dvou rezerv deklasovala Baník, Žižkov doma remizoval s Vlašimí

Rezerva Sigmy Olomouc přivítala v sedmém kole Chance Národní Ligy na Andrově stadionu B-tým Baníku a díky pětigólové druhé půli ho přehrála rozdílem třídy. Obrana béčka ostravského celku je s 19 inkasovanými brankami nejhorší v celé soutěži. Viktoria Žižkov hostila v témže čase Vlašim, utkání ale vítěze nepoznalo. Oba celky braly po bodu za remízu 1:1.

Baník vyšel v posledních dvou duelech bodově naprázdno, jednou po tenisovém výprasku od Chrudimi 1:6, podruhé si nepřišel na Prostějov a padl doma 1:2. I na Andrově stadionu byli od prvních minut aktivnější domácí, nigerijské rychlonožky Emmanuel Moses s Yunusou Muritalou zatápěli defenzivě Baníku, po jejich kombinaci v sedmé minutě střílel Jáchym Šíp, ale gólman Mikuláš Kubný si s jeho pokusem poradil.

Z brejků se však poté do nebezpečných šancí dostávali hosté, tu největší měl Michal Málek, jeho střela však zamířila do obranného bloku Sigmy. V závěru poločasu ještě mohl skórovat domácí Jakub Fabiánek, i s jeho hlavičkou si ale gólman Kubný poradil.

Statistiky utkání. Livesport

Druhý poločas se stal suverénní jízdou Sigmy. Odšpuntoval ji hned ve 46. minutě čerstvě střídající Jakub Elbel. Dlouhý aut doputoval až k němu a střelou zaznamenal první trefu v Sigmě. Jeho gólem se hra se v druhém poločase výrazně otevřela a přinesla atraktivní podívanou. Béčko Baníku v 60. minutě už sahalo po vyrovnání, ale ani Patrik Měkota ani David Kašpárek nedokázali překonat olomouckého gólmana Jana Koutného.

Záhy se do rychlého brejku dostali Olomoučtí a nešťastný zásah obránce Davida Krupičky způsobil druhý gól domácích a Olomouc navýšila náskok. V 70. minutě pak za záda Kubného poslal nádherný projektil Martin Pospíšil. Tříbrankové manko už hosté neměli jak korigovat, naopak Adam Proniuk se dostal do další šance a ještě víc prohloubil mizerné počínání defenzivy Baníku. Tentýž útočník v nastavaném čase nasadil zápasu korunku a druhým gólem ještě korigoval skóre na konečných 5:0.

Pražané šli do zápasu se dvěma výhrami v řadě, Středočeši zase s bilancí jediné výhry, ale zároveň jediné prohry. První příležitost utkání si vypracovali v 7. minutě hosté, kdy Martin Šubert vypálil tvrdě z hranice šestnáctky, Martin Melichar jeho pokus pouze vyrazil, ale jeho spoluhráči nakonec míč dopravili do bezpečí. Žižkov zahrozil poprvé ve 22. minutě a hned šel do vedení. Milan Jirásek vypálil zpoza pokutového území, jeho ránu vyrazil brankář Daniel Spilka pouze k Tomáši Necidovi a ten si připsal pátý zásah v aktuálním ročníku.

Sám Jirásek mohl zvýšit vedení v 37. minutě, kdy dostal míč proti levé noze, jeho technická rána ale jen o několik centimetrů mířila mimo tři tyče vlašimské brány. Těsně před odchodem do šaten pak mohli vyrovnat hosté, Šubertův pokus doprostřed brány ale zneškodnil Melichar.

Střelci utkání. Livesport

Po deseti minutách druhého dějství přišlo vyrovnání z kopačky Filipa Lehkého, k němuž se dostal balon po špatně odvrácené standardce. Lehký si balon převzal na pravou nohu a technickou střelou zamířil přesně na zadní tyč. Vlašim mohla v 76. minutě skóre otočit, Bernardo Rosa dostal nabito přihrávkou pod sebe, jeho tečovaný pokus však akrobaticky vytěsnil domácí brankář Melichar.

Krátce před závěrečným hvizdem měl k dispozici Žižkov přímý kop z nebezpečné vzdálenosti, plavající střela kapitána Jiráska však těsně minula horní tyč.

Tabulka ChNL