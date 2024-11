Gólová smršť mezi Prostějovem a Táborskem vyústila v remízu. Sparta B přestřílela Vlašim

Táborsko bylo v předehrávce 15. kola Chance Národní Ligy dlouho blízko první porážce od konce srpna, nakonec ale po bláznivém průběhu bere bod za remízu 3:3. Rezerva Sparty vyhrála ve Vlašimi překvapivě snadno 4:2 a připsala si vůbec první venkovní vítězství v ročníku. Rytíři odmítli možnost bodově se dotáhnout na barážové příčky, zatímco Pražané si výrazně pomohli v boji o záchranu.

Na první pohled nepříliš atraktivní duel dvou celků ze středu tabulky odstartoval v sedmé minutě Tomáš Jedlička. Dlouhý nákop jednoho ze stoperů Prostějova propadl na velké vápno, kam vyběhl gólman Daniel Kerl. K míči se však rychleji dostal Robert Bartolomeu, nasměroval ho na volného domácího útočníka, a ten bez problémů zavěsil do prázdné brány.

Prostějovští pokračovali ve výborném úvodu a ve 20. minutě byli odměněni druhým gólem. Míč se po centru ze strany odrazil na velké vápno, kam se probil Jakub Habusta a z první jej nechytatelně uklidil k levé tyči. Po zmatcích v obraně Táborska chybovali po půlhodině i domácí. Brazilec Kaká nedostál legendárnímu jménu, netrefil míč, a vyslal tak do brejku Daniela Haise. Hostující útočník potáhl balon do vápna a jeho tečovaná střela propadla k nekrytému Jiřímu Šplíchalovi, který obdobně jako Jedlička zakončil do odkryté sítě.

Statistiky utkání. Livesport

O dvě minuty později však napravil chybu svého krajana druhý Brazilec v kádru Prostějova Leandro Lima. Přetažený centr ze standardní situace vrátil před bránu Habusta, Lima se v náběhu položil do hlavičky a propálil Kerla potřetí. Bláznivý první poločas nekončil, ve 39. minutě vyrazil domácí brankář Vladimír Neuman slabou střelu Pavla Nováka před sebe do míst, kde se nacházel Hais, který pohotově zakončil a opět snížil na rozdíl jediné trefy.

Druhá půle přinesla zklidnění a snahu Prostějova utkání definitivně rozhodnout. Pokusy Limy, Bartolomea i Matouška však skončily na připravené defenzivě Táborska. Hosté to zkoušeli přes brejky, ale i domácí celek přistupoval ke hře vzadu svědomitě. Závěrečný tlak nakonec přinesl Táborsku vyrovnání. Poslední roh utkání proměnil na malém vápně Jan Mach a prodloužil bodovou šňůru svého celku na osm utkání.

V úvodu byli mírně aktivnější sparťanští mladíci, kteří se dostali k několika zakončením, jenže všechna mířila mimo tři tyče. První výrazná šance skončila v síti. Daniel Rus byl ve 24. minutě faulovaný za hranicí šestnáctky a sám se ze standardky nádherně trefil do šibenice. Středočeši se však nenechali zahanbit a srovnali již ve 29. minutě. Po rohovém kopu se k odraženému balonu dostal zcela osamocený Jakub Hodek, jenž pouze jednoduše dorazil balon za bezmocného Filipa Nalezinka.

Druhé dějství otevřel krásnou střelou Ondřej Penxa, který zamířil z pravé strany pokutového území přesně pod břevno. Zhruba o minutu později se stejný hráč dostal do slibné příležitosti, jeho stoprocentní možnost ale vychytal gólman Marek Kolář. Na druhé straně v 57. minutě odpověděl Jan Záviška, který kroutil střelu zpoza vápna levačkou na zadní tyč, kde však byl připraven Nalezinek.

Statistiky utkání. Livesport

Závěrečná dvacetiminutovka začala turbulentně. Nejprve se na levé straně uvolnil Martin Šubert a tvrdě vypálil, jeho pokus ale skončil pouze na břevnu. Hosté potrestali domácí výběr o dvě minuty později, kdy si za obranu zaběhl Vojtěch Hranoš a samostatným únikem zakončeným přesně k tyči dal pečeť na výsledek střetnutí. V závěru klání ještě vyslal Záviška krásnou přihrávkou Hodka, jenž přehodil gólmana Pražanů a prosadil se podruhé v zápase.